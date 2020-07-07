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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Благоустроить территорию или улучшить качество воды можно, обратившись к представителям власти Многочисленные проблемы, с которыми люди обращаются на прямые телефонные линии или озвучивают во время личных приемов с представителями власти, не остаются без...

Многочисленные проблемы, с которыми люди обращаются на прямые телефонные линии или озвучивают во время личных приемов с представителями власти, не остаются без внимания. Каждый вопрос досконально изучается, рассматриваются разные варианты его решения. Зачастую такие обращения не требуют больших финансовых затрат, а для людей они имеют важное значение. Где-то благоустроить территорию, соорудить остановку общественного транспорта или улучшить качество воды. Как важно быть услышанным - в рубрике "Обратная связь".Сегодня излюбленное место отдыха жителей Березовки еще год назад представляло из себя удручающую картину. Заросшие кустарником берега, грязная вода, а место для купания назвать пляжем можно было с большой натяжкой. Городской пруд медленно превращался в болото.На защиту своего озера стали местные жители. Написали коллективное письмо в райисполком. Попросили сделать зону отдыха. Ведь до ближайшего пляжа на Немане несколько километров, да и сама река не безопасная.Сегодня озеро просто не узнать. Чистая вода, пешеходные дорожки, модернизированная система ливневых стоков. Есть даже малые архитектурные формы.После реконструкции озеро в Березовке превратилось в полноценное место отдыха. Здесь установили детские и спортивные площадки, открыли спасательную станцию и оборудовали пляж. В жаркие дни здесь собирается несколько сотен горожан.Услышали в местном райисполкоме и просьбы жителей деревни Долина. Это пригород Лиды, рядом промзона. Совсем рядом проходит маршрут общественного транспорта. Но вот сделать остановку, чтобы забрать сельчан и довести до магазина или аптеки, водители автобусов не могли. Ее просто не было в плане.Переписку с властями сельчане вели несколько лет. Но в ответ были одни обещания. Ссылались на отсутствие денег, хотя затраты требовались небольшие.Чтобы решить проблему, понадобилось меньше месяца.А это уже деревня Марковичи Гомельского района. Местная вода не проходила ни одну санитарную проверку. Содержание железа превышало норму в 5 раз. В прошлом году местные обратились к депутатам и председателю сельсовета. Ответ был обнадеживающим - в 2020 году в деревне появится новая станция обезжелезивания.Станцию построили в сжатые сроки: буквально за две недели. Она решит вопрос с водой в деревне на ближайшие несколько десятилетий.Это третья станция обезжелезивания, построенная в этом году в Гомельском районе. На очереди запуск и в деревне Грабовка. По госпрограмме в 2019 году также открыли 5 станций. Еще 4 проектируют для запуска в следующем году. В целом до 2025 года по госпрограмме только в Гомельском районе появятся 19 станций.