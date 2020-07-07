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Благоустроить территорию или улучшить качество воды можно, обратившись к представителям власти

08.07.2020 12:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Многочисленные проблемы, с которыми люди обращаются на прямые телефонные линии или озвучивают во время личных приемов с представителями власти, не остаются без внимания. Каждый вопрос досконально изучается, рассматриваются разные варианты его решения. Зачастую такие обращения не требуют больших финансовых затрат, а для людей они имеют важное значение. Где-то благоустроить территорию, соорудить остановку общественного транспорта или улучшить качество воды. Как важно быть услышанным - в рубрике "Обратная связь".

Сегодня излюбленное место отдыха жителей Березовки еще год назад представляло из себя удручающую картину. Заросшие кустарником берега, грязная вода, а место для купания назвать пляжем можно было с большой натяжкой. Городской пруд медленно превращался в болото. 

Сергей Гусаров, житель г. Березовки: "Здесь был на середине озера остров. Ну и потом со временем озеро как бы начало зарастать. Как-то пляж более стал бесхозный, скажем так".

На защиту своего озера стали местные жители. Написали коллективное письмо в райисполком. Попросили сделать зону отдыха. Ведь до ближайшего пляжа на Немане несколько километров, да и сама река не безопасная. 

Благоустроить территорию или улучшить качество воды можно, обратившись к представителям власти


Валерий Еводик, председатель Березовского горисполкома: "Многочисленные обращения граждан и решение руководства Лидского райисполкома было принято о том, чтобы начать благоустройство данного объекта. В первую очередь само озеро было спущено полностью. Вычищено дно от растительности, от ила. Оно увеличено в полтора раза от того, что было".

Сегодня озеро просто не узнать. Чистая вода, пешеходные дорожки, модернизированная система ливневых стоков. Есть даже малые архитектурные формы.

После реконструкции озеро в Березовке превратилось в полноценное место отдыха. Здесь установили детские и спортивные площадки, открыли спасательную станцию и оборудовали пляж. В жаркие дни здесь собирается несколько сотен горожан.

Услышали в местном райисполкоме и просьбы жителей деревни Долина. Это пригород Лиды, рядом промзона. Совсем рядом проходит маршрут общественного транспорта. Но вот сделать остановку, чтобы забрать сельчан и довести до магазина или аптеки, водители автобусов не могли. Ее просто не было в плане.

Марина Анушкевич, жительница д. Долины: "В аптеку сходить, в магазин - ближайшая остановка 1,5 километра. Вроде бы, как и в городе, но идти далеко. Особенно дети, надо три раза дорогу переходить, когда идут в школу".

Переписку с властями сельчане вели несколько лет. Но в ответ были одни обещания. Ссылались на отсутствие денег, хотя затраты требовались небольшие.

Кристина Ивуть, жительница д. Долины: "Писали письменные заявления, но так вопрос оставался закрытым. А вот год назад мы решили обратиться к новому председателю исполкома, написали письменное заявление, явились на прием".

Чтобы решить проблему, понадобилось меньше месяца.

Александр Хвойницкий, председатель Третьяковского сельисполкома: "В ноябре прошлого года поступило коллективное обращение граждан к председателю районного исполнительного комитета и в декабре уже вопрос этот был решен. Был оборудован остановочный пункт, и люди получили возможность более удобно добираться до города".

А это уже деревня Марковичи Гомельского района. Местная вода не проходила ни одну санитарную проверку. Содержание железа превышало норму в 5 раз. В прошлом году местные обратились к депутатам и председателю сельсовета. Ответ был обнадеживающим - в 2020 году в деревне появится новая станция обезжелезивания.

Александра Дука, жительница д. Марковичи: "Она так и сказала: в 2020 году сделаем воду. можете быть спокойны. И мы поверили. И так и оказалось. И я уже сегодня сестре говорю: "Аня, бутылки я уже все - на чердак! Мне не нужно ходить! Большое спасибо за заботу и внимание к нам!".

Станцию построили в сжатые сроки: буквально за две недели. Она решит вопрос с водой в деревне на ближайшие несколько десятилетий.

Евгений Плескачевский, директор Гомельского райжилкомхоза: "Были обращения граждан - справедливые обращения по содержанию железа и качеству воды. Сегодня норма - перекрываем уже даже - 0, 1. Мощность станции - 10 кубов в час. Это позволяет в полном объеме обеспечить чистой водой качественной полностью весь населенный пункт". 

Это третья станция обезжелезивания, построенная в этом году в Гомельском районе. На очереди запуск и в деревне Грабовка. По госпрограмме в 2019 году также открыли 5 станций. Еще 4 проектируют для запуска в следующем году. В целом до 2025 года по госпрограмме только в Гомельском районе появятся 19 станций. 

 
 
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Многочисленные проблемы, с которыми люди обращаются на прямые телефонные линии или озвучивают во время личных приемов с представителями власти, не остаются без...
 
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