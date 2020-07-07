Источник материала: БT

Последствия разгула стихии

Ветер положил лес под Малоритой

Без света осталось 34 населенных пункта

Местные власти помогают устранять последствия стихии

Местные жители спасли аистенка

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ураган в Брестской области: 34 деревни без света, вывернутые деревья, сорванные крыши Десятки обесточенных населенных пунктов и разрушенных домов - последствия мощного урагана устраняют в Брестском, Малоритском и Кобринском районах. Ветер ломал...

Десятки обесточенных населенных пунктов и разрушенных домов - последствия мощного урагана устраняют в Брестском, Малоритском и Кобринском районах. Ветер ломал деревья, срывал крыши. По словам специалистов, ущерб придется подсчитывать несколько дней. Наша съемочная группа побывала на месте стихии.Вывернутые с корнем деревья, сорванные крыши и перевернутые теплицы: жители деревни Масевичи до сих пор приходят в себя от произошедшего. В доме Снежаны Резанович ветер выбил окно, сорвал крышу и обрушил часть кирпичной стены. Обломки шифера разбросало по всему двору. По словам женщины, больше всего она боялась за внуков, которые как раз приехали погостить к ней на каникулы.Мощный ураган обрушился на три района: Брестский, Кобринский и Малоритский. Особенно досталось последнему.Возле деревни Пожежин ветер сорвал с церкви купол и звонницу.Оказание помощи затрудняли завалы на дорогах. Спасатели начали разбирать упавшие деревья еще ночью.Масштабы разгула стихии впечатляют. Ветер ломал тысячи деревьев, как спички. Всего пострадало четыре лесничества Малоритского района.Кроме этого, десятки деревень остались без света. Подачу электричества в районах восстанавливали 26 аварийных бригад. Многие из них будут работать до наступления темноты.Устранять последствия помогают и местные власти. Особое внимание пожилым и одиноким жителям деревень.Сколько точно пострадало подворий и какой ущерб нанесла непогода людям и природе, специалисты подсчитывают до сих пор. Но несмотря на личную беду, нашлось место и для человечности.В Масевичах местные жители приютили аистенка. Он выпал из разрушенного бурей гнезда. Пока птенец не ходит и едва расправляет крылья. Но жители деревни надеются, что его удастся спасти и вернуть родителям. А еще общими усилиями восстановить разрушенные дома и посадить новый лес.