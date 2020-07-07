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Ураган в Брестской области: 34 деревни без света, вывернутые деревья, сорванные крыши
07.07.2020 22:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДесятки обесточенных населенных пунктов и разрушенных домов - последствия мощного урагана устраняют в Брестском, Малоритском и Кобринском районах. Ветер ломал деревья, срывал крыши. По словам специалистов, ущерб придется подсчитывать несколько дней. Наша съемочная группа побывала на месте стихии.
Последствия разгула стихииВывернутые с корнем деревья, сорванные крыши и перевернутые теплицы: жители деревни Масевичи до сих пор приходят в себя от произошедшего. В доме Снежаны Резанович ветер выбил окно, сорвал крышу и обрушил часть кирпичной стены. Обломки шифера разбросало по всему двору. По словам женщины, больше всего она боялась за внуков, которые как раз приехали погостить к ней на каникулы.
Снежана Резанович, жительница д. Масевичи: "Вода текла, из окон прямо бежит, ковры мокрые! Слава богу, никто не выскочил, дети выбежали бы из дома - все, была бы смерть".
Мощный ураган обрушился на три района: Брестский, Кобринский и Малоритский. Особенно досталось последнему.
Возле деревни Пожежин ветер сорвал с церкви купол и звонницу.
Ирина Борисюк, жительница д. Масевичи: "У нас у соседа двухэтажный сарай. И с него блоки прямо летели. Это вообще страшно было! Крутило, как восьмеркой, света не видно было!"
Ветер положил лес под МалоритойОказание помощи затрудняли завалы на дорогах. Спасатели начали разбирать упавшие деревья еще ночью.
Масштабы разгула стихии впечатляют. Ветер ломал тысячи деревьев, как спички. Всего пострадало четыре лесничества Малоритского района.
Без света осталось 34 населенных пунктаКроме этого, десятки деревень остались без света. Подачу электричества в районах восстанавливали 26 аварийных бригад. Многие из них будут работать до наступления темноты.
Павел Черепенко, мастер филиала РУП "Брестэнерго" "Брестские электрические сети": "Много обрывов. И на этой линии, и во всем районе. Нас из Бреста прислали как в усиление".
Сергей Машнов, официальный представитель Брестского областного управления МЧС Беларуси: "Было обесточено 34 населенных пункта в Брестском, Кобринском, Малоритском районах. В частности, на непродолжительное время без света оставались два детских лагеря - там подключили оперативно. И птицефабрика в Медно - она работала на дополнительных своих генераторах и генераторе МЧС".
Местные власти помогают устранять последствия стихииУстранять последствия помогают и местные власти. Особое внимание пожилым и одиноким жителям деревень.
Олег Якубчик, председатель Малоритского районного Совета депутатов: "Задействован весь наш административный ресурс, начиная от старосты и заканчивая руководством района. С самого утра мы находимся здесь, инспектируем, изучаем, и вся помощь, которая будет возможна, будет оказана".
Сколько точно пострадало подворий и какой ущерб нанесла непогода людям и природе, специалисты подсчитывают до сих пор. Но несмотря на личную беду, нашлось место и для человечности.
Местные жители спасли аистенкаВ Масевичах местные жители приютили аистенка. Он выпал из разрушенного бурей гнезда. Пока птенец не ходит и едва расправляет крылья. Но жители деревни надеются, что его удастся спасти и вернуть родителям. А еще общими усилиями восстановить разрушенные дома и посадить новый лес.
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Десятки обесточенных населенных пунктов и разрушенных домов - последствия мощного урагана устраняют в Брестском, Малоритском и Кобринском районах. Ветер ломал...
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