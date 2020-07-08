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Мексиканская кесадилья

08.07.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 2 тортильи,
  • 100 граммов полутвердого сыра,
  • 200 граммов фарша,
  • 100 граммов консервированной фасоли,
  • половину головки репчатого лука,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 2 помидора в собственном соку,
  • соль,
  • перец и перец чили по вкусу. 
Выкладываем фарш на разогретую сковороду и обжариваем его. В середине готовки добавляем мелко нарезанный лук и чеснок.  

Для того, чтобы кесадилья получилось сочной, нужно брать не очень постный фарш. В идеале: из свинины, из свинины и говядины, или из свинины и курицы.  Как только лук стал мягким, добавляем нарезанные помидоры в собственном соку и консервированную фасоль. Жидкость из банки добавлять не нужно. 

Фасоль оказывает благотворное влияние на нервную систему, успокаивая и расслабляя организм. Она богата медленными углеводами и надолго избавляет от чувства голода. 

Добавляем соль, перец и чили по вкусу. Не забываем, что мексиканская кухня довольно острая, но утром не стоит перебарщивать с чили. Сыр натираем на крупной терке и будем собирать кесадилью. 

Одну сторону лепешки до середины посыпаем сыром, на него выкладываем несколько о ложек начинки. На начинку — снова сыр. Складываем тортилью пополам. То же самое проделываем со второй тортильей. Теперь обжариваем заготовки на сковороде на растительном масле. Каждую разрезаем пополам и подаем горячей к чаю или кофе. 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем:  2 тортильи, 100 граммов полутвердого сыра, 200 граммов фарша, 100 граммов консервированной фасоли, половину головки репчатого лука, 1 зубчик чеснока, 2...
 
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