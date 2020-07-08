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Мексиканская кесадилья
08.07.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Для того, чтобы кесадилья получилось сочной, нужно брать не очень постный фарш. В идеале: из свинины, из свинины и говядины, или из свинины и курицы. Как только лук стал мягким, добавляем нарезанные помидоры в собственном соку и консервированную фасоль. Жидкость из банки добавлять не нужно.
Фасоль оказывает благотворное влияние на нервную систему, успокаивая и расслабляя организм. Она богата медленными углеводами и надолго избавляет от чувства голода.
Добавляем соль, перец и чили по вкусу. Не забываем, что мексиканская кухня довольно острая, но утром не стоит перебарщивать с чили. Сыр натираем на крупной терке и будем собирать кесадилью.
Одну сторону лепешки до середины посыпаем сыром, на него выкладываем несколько о ложек начинки. На начинку — снова сыр. Складываем тортилью пополам. То же самое проделываем со второй тортильей. Теперь обжариваем заготовки на сковороде на растительном масле. Каждую разрезаем пополам и подаем горячей к чаю или кофе.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: 2 тортильи, 100 граммов полутвердого сыра, 200 граммов фарша, 100 граммов консервированной фасоли, половину головки репчатого лука, 1 зубчик чеснока, 2...
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