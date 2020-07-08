Источник материала: БT

2 тортильи,

100 граммов полутвердого сыра,

200 граммов фарша,

100 граммов консервированной фасоли,

половину головки репчатого лука,

1 зубчик чеснока,

2 помидора в собственном соку,

соль,

перец и перец чили по вкусу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мексиканская кесадилья Возьмем: 2 тортильи, 100 граммов полутвердого сыра, 200 граммов фарша, 100 граммов консервированной фасоли, половину головки репчатого лука, 1 зубчик чеснока, 2...

Возьмем:Выкладываем фарш на разогретую сковороду и обжариваем его. В середине готовки добавляем мелко нарезанный лук и чеснок.Для того, чтобы кесадилья получилось сочной, нужно брать не очень постный фарш. В идеале: из свинины, из свинины и говядины, или из свинины и курицы. Как только лук стал мягким, добавляем нарезанные помидоры в собственном соку и консервированную фасоль. Жидкость из банки добавлять не нужно.Добавляем соль, перец и чили по вкусу. Не забываем, что мексиканская кухня довольно острая, но утром не стоит перебарщивать с чили. Сыр натираем на крупной терке и будем собирать кесадилью.Одну сторону лепешки до середины посыпаем сыром, на него выкладываем несколько о ложек начинки. На начинку — снова сыр. Складываем тортилью пополам. То же самое проделываем со второй тортильей. Теперь обжариваем заготовки на сковороде на растительном масле. Каждую разрезаем пополам и подаем горячей к чаю или кофе.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.