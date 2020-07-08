ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Под Витебском пройдет веломарафон. Будут не только гонки, но и много развлечений на воздухе

08.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Рядом с деревней Должа под Витебском 12 июля пройдут первый любительский веломарафон и фестиваль «ВелоFest у Ганны — 2020». Организатор мероприятий — Витебский райисполком при поддержке ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».


Иллюстративное фото. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Соревнования торжественно откроются 12 июля в 10.30 возле ресторана «Приозерный двор «У Ганны» возле деревни Должа, сообщили TUT.BY организаторы.

Предусмотрены три дистанции: 90 км (веломарафон), 45 км (велополумарафон) и 25 км (велофитмарафон). Отдельные участки маршрутов пройдут по территории Витебского, Городокского районов.

Организаторы также обещают большую развлекательную опен-эйр программу: показательные выступления десантников, концерт, дискотеку, анимацию, флешмоб, викторины, игры, тест-драйвы на велосипедах, соревнования по фигурному вождению, дартсу, гиревому спорту, вису на перекладине на время, стрельбе из лука и др.

В Должу можно доехать на дизеле Витебск — Езерище, а также бесплатно на автобусе бройлерной птицефабрики (сбор возле областной филармонии на улице Ленина, 69). Расписание — по ссылке.

Регистрация участников, карты велотрасс, программа, телефоны организаторов — здесь.

Более подробная информация — по ссылке, а также в группах предприятия в соцсетях: «Инстаграм», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники».

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы обещают большую спортивную, а также развлекательную опен-эйр программу.
 
Новости дня
Новости общества
 
Мексиканская кесадилья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика