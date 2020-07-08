Под Витебском пройдет веломарафон. Будут не только гонки, но и много развлечений на воздухе

Источник материала: Tut.by

Рядом с деревней Должа под Витебском 12 июля пройдут первый любительский веломарафон и фестиваль «ВелоFest у Ганны — 2020». Организатор мероприятий — Витебский райисполком при поддержке ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».



Иллюстративное фото. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Соревнования торжественно откроются 12 июля в 10.30 возле ресторана «Приозерный двор «У Ганны» возле деревни Должа, сообщили TUT.BY организаторы.

Предусмотрены три дистанции: 90 км (веломарафон), 45 км (велополумарафон) и 25 км (велофитмарафон). Отдельные участки маршрутов пройдут по территории Витебского, Городокского районов.

Организаторы также обещают большую развлекательную опен-эйр программу: показательные выступления десантников, концерт, дискотеку, анимацию, флешмоб, викторины, игры, тест-драйвы на велосипедах, соревнования по фигурному вождению, дартсу, гиревому спорту, вису на перекладине на время, стрельбе из лука и др.

В Должу можно доехать на дизеле Витебск — Езерище, а также бесплатно на автобусе бройлерной птицефабрики (сбор возле областной филармонии на улице Ленина, 69). Расписание — по ссылке .

Регистрация участников, карты велотрасс, программа, телефоны организаторов — здесь . Более подробная информация — по ссылке , а также в группах предприятия в соцсетях: «Инстаграм» , «ВКонтакте» , «Фейсбук» , «Одноклассники» .