|
Под Витебском пройдет веломарафон. Будут не только гонки, но и много развлечений на воздухе
08.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рядом с деревней Должа под Витебском 12 июля пройдут первый любительский веломарафон и фестиваль «ВелоFest у Ганны — 2020». Организатор мероприятий — Витебский райисполком при поддержке ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».
Соревнования торжественно откроются 12 июля в 10.30 возле ресторана «Приозерный двор «У Ганны» возле деревни Должа, сообщили TUT.BY организаторы.
Предусмотрены три дистанции: 90 км (веломарафон), 45 км (велополумарафон) и 25 км (велофитмарафон). Отдельные участки маршрутов пройдут по территории Витебского, Городокского районов.
Организаторы также обещают большую развлекательную опен-эйр программу: показательные выступления десантников, концерт, дискотеку, анимацию, флешмоб, викторины, игры, тест-драйвы на велосипедах, соревнования по фигурному вождению, дартсу, гиревому спорту, вису на перекладине на время, стрельбе из лука и др.
В Должу можно доехать на дизеле Витебск — Езерище, а также бесплатно на автобусе бройлерной птицефабрики (сбор возле областной филармонии на улице Ленина, 69). Расписание — по
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы обещают большую спортивную, а также развлекательную опен-эйр программу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)