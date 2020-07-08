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Более 20-ти человек с начала года потерялись в лесах Минской области
08.07.2020 09:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСпасатели поискового отделения МЧС сейчас работают в усиленном режиме. Чтобы помочь любителям тихой охоты, они обследуют каждый квадрат леса, используют при этом GPS-трекеры. Смена может длиться 12 часов в сутки, затем на поиски выходит новый отряд.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС Беларуси: "Для того чтобы ваш поход не закончился тем, что вас все ищут, необходимо заранее подготовиться. Самое главное - это сообщить своим родственникам, куда вы собираетесь пойти, а также ваше предполагаемое время возвращения, чтобы те, кто будет с вами на связи, смог вовремя обратиться к специалистам".
Для безопасности с собой следует брать мобильный телефон, а также воду и пищу минимум на сутки. Также потерявшимся рекомендуют не паниковать - по звукам найти дорогу или реку, которые и подскажут выход.
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Спасатели поискового отделения МЧС сейчас работают в усиленном режиме. Чтобы помочь любителям тихой охоты, они обследуют каждый квадрат леса, используют при этом...
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