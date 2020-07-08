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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 20-ти человек с начала года потерялись в лесах Минской области Спасатели поискового отделения МЧС сейчас работают в усиленном режиме. Чтобы помочь любителям тихой охоты, они обследуют каждый квадрат леса, используют при этом...

Спасатели поискового отделения МЧС сейчас работают в усиленном режиме. Чтобы помочь любителям тихой охоты, они обследуют каждый квадрат леса, используют при этом GPS-трекеры. Смена может длиться 12 часов в сутки, затем на поиски выходит новый отряд.Для безопасности с собой следует брать мобильный телефон, а также воду и пищу минимум на сутки. Также потерявшимся рекомендуют не паниковать - по звукам найти дорогу или реку, которые и подскажут выход.