Энергия будущего. Зеленое VS атомное

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Энергоресурсы уже давно стали инструментом влияния и политики. И безопасность энергетическую сегодня обсуждают не меньше, чем экономическую и военную. Что же такое альтернативные источники энергии. В чем их плюсы и минусы. Каковы перспективы мирного атома и почему АЭС - это не только дешевое электричество. Наконец, хватит ли топлива всем АЭС мира?

23 сентября 2019 Грета Тунберг выступила на климатическом форуме ООН. Её спич был исполнен обвинительным пафосом. Правительства Земли убивают будущее человечества, эмоционально говорила она, и климатические изменения становятся необратимыми. Только зелёная энергетика спасёт мир, а заводы, самолёты, автомобили уничтожают и, не дай бог, в конце концов, уничтожат планету. Как и крупный рогатый скот, доля которого в эмиссии парниковых газов, якобы будет побольше, чем у авиации.

«Это все ненормально. Я не должна здесь находиться. Мне следовало бы вернуться в школу. И все же вы все надеетесь на нас, молодежь. Да как вы смеете! Вы забрали мои мечты и мое детство своим пустословием. А мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают. Погибают целые экосистемы»

Переводя речь Греты с языка лозунгов на язык долгосрочной стратегии, выходит, что «человечеству следует отпустить коров, запереть цеха, аэропорты, торговые центры… Ну, и выключить свет - в буквальном и переносном смыслах». Отменить цивилизацию, проще говоря.

Споры сторонников зелёной и традиционной энергетики ведутся уже 50 лет — с тех пор, как появились мрачные прогнозы Римского клуба. В 72-м этот аналитический центр объявил, что нефть на планете закончится к 2000 году или чуть позже. И весь XXI век пройдёт в условиях энергетического кризиса: 9 миллиардов землян будут голодать, воевать, умирать за киловатты и баррели.

В начале 70-х альтернатив углю и нефти было немного: сейчас, впрочем, столько же. В первую очередь, конечно, это мирный атом. Первая в мире Обнинская АЭС заработает в 1954-ом. Тогда наблюдавший за пуском академик Курчатов произнесет крылатое «с легким паром!» - когда впервые пар из ядерного реактора будет подан на турбину.

Выработка электроэнергии невиданным ранее способом началась в глухих калужских лесах примерно в 100 километрах от Москвы. Именно там рождалась новая энергетика – атомная. Без серьезных происшествий станция проработает почти полвека. И будет остановлена лишь в начале двухтысячных. Ну, а к началу 70-х на планете расщепляли атом уже около ста энергореакторов. Именно тогда было начато строительство блоков большинства атомных станций, работающих теперь.

«Лично я убеждён в том, что человечество нуждается в ядерной энергии. Она должна развиваться, но при абсолютных гарантиях безопасности».

Репутацию атомной энергетики, несомненно, подпортили Чернобыль, Фукусима, американская «Тримайл-айленд». Печальные события, о которых немало рассказано. Но технологии, безусловно, развиваются и становятся более безопасными. При всем при этом атомную энергетику еще называют чистой. АЭС и топливных ресурсов поглощает меньше, и дает меньше отходов. Приходя на замену тепловым станциям, атомные позволяют значительно сократить выбросы парниковых газов, то есть улучшить качество воздуха. Эксперты говорят о том, что атомная энергетика - один из самых эффективных методов предотвращения климатических изменений.

«Мы должны исходить из того, что любая страна с индустриально развитой экономикой либо страна, ставшая на подобный путь, нуждается в так называемой базовой нагрузке, т.е. энергии, которая постоянно, бесперебойно была бы доступна и надежна. И не зависела от каких-либо непредсказуемых факторов, таких как погода, климат. На таких факторах и основываются альтернативные источники»

Альтернативой мирному атому являются либо углеводороды, либо так называемые «возобновляемые источники энергии» - те самые, которые Грета Тунберг одобряет. Они, правда, тоже бывают разными. Это гидроэнергетика, а также солнечная, ветряная, геотермальная, приливная. Самая широко распространенная - гидро, но она доступна далеко не всюду. Есть, конечно, страны, которым посчастливилось: например, Норвегия. Здесь ГЭС обеспечивают потребности в электроэнергии на 99%. Но это, скорее, именно везение и еще география. В стране много озёр и потому там незачем создавать искусственные водохранилища. К тому же, в Норвегии огромное количество бурных рек и, значит, ни к чему сооружать плотины. Похожая ситуация в Новой Зеландии, где 60% энергии производят ГЭС.

По информации Eurostat, 13% потреблённой в Евросоюзе электроэнергии было сгенерировано на объектах альтернативной энергетики. В Норвегии этот показатель достиг значения 64,7%. В настоящее время европейскими лидерами по степени использования электроэнергии из альтернативных источников являются Швеция с 46,8%, Латвия с 33,1% и Финляндия с 31,8%, в «аутсайдерах» — Великобритания с 3,8%, Люксембург с 2,9% и Мальта с 0,4%.

Рецепт хороший, но не применимый для всех. Не каждая страна планеты располагает в достатке водой и большими перепадами высот, которые заставляют реки выполнять тяжелую работу — быстро вращать турбины. А гигантские искусственные водоемы и дамбы Грета Тунберг не одобрит: они ведь тоже разрушают экосистемы.

Куда дружелюбнее в этом плане всё же атомная энергетика. Лидер, кстати, США — там работает сразу 60 станций — это почти сто блоков. Всего же в мире работает 192 АЭС — 451 энергоблок. Только в Германии, на которую привыкли смотреть как на гарант качества всего — 25 станций. Более того, международная атомная сеть окрепнет еще на шесть десятков таких узлов — это планы на ближайшую пятилетку. Большинство из новых мощностей вводятся в Китае. Согласно данным МАГАТЭ, за 10 лет к сети подключили 37 новых реакторов. Первая АЭС недавно введена в ОАЭ, задумывается о строительстве и богатая на нефтяные месторождения Саудовская Аравия. На побережьях пустынь может появиться 16 реакторов.

Своя АЭС вот-вот будет и у нас. Проект ВВЭР-1200 — самый востребованный на планете. Разработан корпорацией Росатом. По такому же лекалу возводятся энергогиганты в Турции, Словении, Финляндии и Индии.

«С точки зрения и экономики, и экологии атомная энергетика не просто будущее – это, можно сказать, революция, потому что меняется парадигма отношения к энергетике. Это можно сравнить с тем, как в свое время человечество открыло огонь. Естественно, определенное время сами же люди боялись этого огня. Такое же отношение сейчас к атомной энергетике. Есть определенные страхи, но те выгоды, которые могут быть получены с помощью атомной энергетики, они несравнимы с другими существующими сегодня источниками энергии».

Специалисты посчитали, что только одна БелАЭС сократит выброс парниковых газов на десять миллионов тонн в год. И все же помимо экологии атомная энергетика — мощный импульс, адреналином запускающий «зеленую экономику». А это — не просто доступное электричество и экология — это новые технологии и новый мир.

Белорусская АЭС это примерно три тысячи работников. И сегодня когда атомное сердце вот-вот запустится - это ещё и важный электрод в копилку энергетической безопасности и независимости. Что в наше время - актуально как никогда. Ввод станции позволит заместить до 5 млрд кубометров природного газа и, снизить долю использования его в производстве электроэнергии с 95% - как минимум до 60%»

«Будем делать всё, чтобы своя станция работала, но это электроэнергия. Загрузил топливо, заплатил 150 миллионов долларов и на 6 или 7 лет, и потом 5 миллиардов ежегодно. Не надо кланяться природный газ покупать. У нас эту электроэнергию будут покупать и литовцы, которые сегодня ругаются, пока поляки не построили свои 2 станции, будут и они покупать. Главное – предложить им нормальную цену. Я даже здесь не переживаю. Мы взяли курс на электромобили. Автобусы и троллейбусы – всё переводим на электрический транспорт».

Что будет с ценой на газ через пару лет - мы не знаем. Как и когда будут подписываться контракты – тоже. Стоимость ядерной энергии никогда скачкообразно не вырастет, - цена топлива составляет лишь 20% себестоимости. Помимо диверсификации это еще и импортозамещение – те самые 5 млрд. кубов не нужно закупать за валюту.

«Важен и приход ядерных технологий в страну – это развитие интеллектуальное, технологическое, потому что атомная станция не может существовать сама по себе: её надо обслуживать, создавать новые виды продукции для её обслуживания. И это новый скачок в развитии общества. Это одна из самых современных технологий и в целом это новая отрасль, которая за собой многое потянет. Как космос, где наша страна успешна».

В жизни довольно много сфер, где применяется мирный атом. Основная - конечно, промышленность - небольшое количество плутония есть даже в пожарных извещателях, и медицина.

«Очень эффективна ядерная медицина. Есть ряд заболеваний, который другими способами излечить нельзя. Радиоизотопы используются при диагностике и лечении опухолей и выявлении других болезней».

Мирный атом еще называют импульсом для национальных экономик. Среди прочего он также способствует развитию науки и образования. Но хватит ли на всех топлива для АЭС? Более 60% производства урана сегодня приходится на три страны – Казахстан, Канаду и Австралию. Например, в 2018 произвели чуть более 50-ти тысяч тонн. Разведанных запасов – более 6 млн. Так что резерв более чем внушительный.

Грета Тунберг как главный адепт ветра и солнца ставит в пример Украину и ту же Германию — там зелёное лобби продавило масштабный эксперимент по альтернативной энергетике. И получилось — действительно у АЭС отобрали кусок рынка. И сегодня у немецких граждан — одно из самых дорогих электричеств в ЕС — 30 евроцентов за киловатт-час. У нас — 11 копеек.

«Когда нет солнца или ветра, нужна базовая нагрузка. Что является базовой нагрузкой в Германии? Бурый уголь! А цены на энергию в Германии для промышленных потребителей на 30% выше, чем во Франции. Давайте оперировать фактами и цифрами, а не идеологией!»

Для многих экспертов это и является главным вопросом, как укротить стихию, если ветер дует куда хочет, а солнце светит, как ему заблагорассудится? Тем более что подача электричества должна быть постоянной и стабильной. И зелёной энергии никогда не бывает достаточно: её либо много, либо не хватает. Чтобы эти пики и провалы сглаживать, приходится тратить много денег. И, конечно, жечь углеводороды. Отсюда и мнение учёных, что именно за атомной энергетикой будущее.

Ветряки и солнечные батареи, несомненно, двигатель прогресса. Но их можно себе позволить, если вы не слишком стеснены в средствах: платить за зеленую энергию придется очень много! Гораздо больше, чем за любую, полученную из традиционных источников. Университет Беркли в Калифорнии недавно занялся подсчетами, и тут открылось кое-что интересное.

«Люди переоценивают опасность и ущерб от ядерных инцидентов. Ясно также, что люди не осознают, насколько высока цена локального загрязнения воздуха, вызванного другими видами топлива: это молчаливый убийца».

Дальше — совсем удивительная статистика. Попытка тех же немцев отказаться от ядерной энергетики приносит стране 1100 дополнительных смертей ежегодно и 12 миллиардов евро ущерба - это различные инциденты и сбои в работе. И выбросы CO2 сокращаются медленнее, чем в просто «атомные годы».

«Альтернативные источники нужно развивать в первую очередь для того, чтобы двигать научно-техническую составляющую страны. Но нужно понимать, что они никогда не станут заменой атомной электростанции. Потому что они очень сильно зависят от природно-климатических условий и это дополнительный стресс-фактор, потому что мы не можем точно предсказать, каким образом нам выстраивать развитие этих альтернативных источников».

Впрочем, взглянем на украинскую ситуацию. Тем более что энергосистемы похожи и еще недавно были частью одной единой. Большая часть электричества в стране производится на 4-х АЭС и цена киловатт-часа у атомщиков, в пересчете — 2 евроцента. У производителя зеленой энергии киловатт-час государство покупает за 18 евроцентов, то есть, в 9 раз дороже. Формально, солнечные панели или ветряк может поставить любой. Но, фактически, заняты этим национальные мегакорпорации и, значит, олигархи. За прошлый год производство зеленой энергии выросло в стране втрое.

«К сожалению, зелёная энергетика очень зависима от погоды, и непредсказуемое падение или рост генерации, связанной с солнцем или ветром, создают возмущения, опасные для энергосистемы»!

С одной стороны, Беларусь порадовала бы Грету Тунберг: в 2020-м зеленой энергии станем производить в полтора раза больше. Но тут же Грету огорчим — помним про БелАЭС. Ведь она сначала даст 2 с половиной гигаватта энергии, а потом еще прибавит и утолит белорусские потребности в электроэнергии наполовину. Насчет чистоты этой энергии Грета может не сомневаться: до сих пор все экологические неприятности случались с атомными станциями 70-80-х годов постройки. С той поры и наука, и техника шагнули далеко вперед, а системы безопасности прошагали вдвое дальше.

«Научно обоснованный и рациональный подход к использованию атомной энергетики может спасти жизни и сохранить ресурсы...».

Надо понимать, что зеленая энергетика — это субсидии, субсидии и еще раз субсидии. Она технологически неудобна и делает любую экономику менее конкурентоспособной. К сожалению, если в стране нет приливов, горячих гейзеров и солнце не припекает 300 дней в году - она, по сути, бесполезна. Зеленая энергетика рассматривается большинством, скорее, не как реальная, а как фантастическая альтернатива ядерной. Например, Швейцария намерена закрыть свои станции. Когда? Когда-нибудь! Может быть... Французы вообще самые пылкие противники отказа от мирного атома. А японцы и думать об этом не желают — несмотря на Фукусиму. Хотя будем объективны – есть страны, которые отказываются от АЭС, либо сокращают долю мирного атома в общем производстве энергии.

АЭС — это еще и технологическое лидерство. Самое серьезное ограничение для любой растущей экономики — энергодефицит: мирный атом решает эту проблему надолго. 31 страна планеты свой выбор сделала, хотя и огорчила этим, наверное, Грету Тунберг. На Земле строятся 52 энергоблока. А после кризиса наверняка заложат много новых — ведь экономия и экономика быстро лечат от экологических предрассудков.