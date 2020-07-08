ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко распорядился отправить гуманитарную помощь Украине

08.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился отправить гуманитарную помощь Украине, пострадавшей из-за наводнений. Груз отправлен 8 июля, сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: МЧС

«По просьбе украинской стороны Беларусь направит в пострадавшие районы две электростанции, мотопомпы, палатки, рукава пожарные напорные различного диаметра общим количеством более полутора тысяч, комплекты индивидуальные защитные для ликвидации последствий наводнения», — рассказали в ведомстве.

Общая масса груза — 30 тонн. Его формировали МЧС, концерн "Белнефтехим", ПТУП «АзотХимФортис». Доставку и сопровождение грузов обеспечивает МЧС. Колонна спасателей выехала во главе с замминистра Анатолием Долголевцом.


Фото: Reuters

Напомним, в конце июня из-за сильных дождей, которые шли несколько дней, реки Тиса, Прут, Черный Черемош и Днестр вышли из берегов, вызвав масштабные подтопления. Наиболее сложная ситуация была на территории Ивано-Франковской области. По данным МЧС, всего в Украине пострадали 165 населенных пунктов, 3 человека погибли, полностью разрушены 110 километров дорог, уничтожены 19 мостов. В пострадавших населенных пунктах была разрушена часть зданий, отсутствует газоснабжение и есть перебои с электричеством.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился отправить гуманитарную помощь Украине, пострадавшей из-за наводнений. Груз отправлен 8 июля.
 
Новости дня
Новости общества
 
МАРТ приостановил временный контроль за ценами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика