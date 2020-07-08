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Лукашенко распорядился отправить гуманитарную помощь Украине
08.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился отправить гуманитарную помощь Украине, пострадавшей из-за наводнений. Груз отправлен 8 июля,
«По просьбе украинской стороны Беларусь направит в пострадавшие районы две электростанции, мотопомпы, палатки, рукава пожарные напорные различного диаметра общим количеством более полутора тысяч, комплекты индивидуальные защитные для ликвидации последствий наводнения», — рассказали в ведомстве.
Общая масса груза — 30 тонн. Его формировали МЧС, концерн "Белнефтехим", ПТУП «АзотХимФортис». Доставку и сопровождение грузов обеспечивает МЧС. Колонна спасателей выехала во главе с замминистра Анатолием Долголевцом.
Напомним, в конце июня из-за сильных дождей, которые шли несколько дней, реки Тиса, Прут, Черный Черемош и Днестр вышли из берегов, вызвав
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Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился отправить гуманитарную помощь Украине, пострадавшей из-за наводнений. Груз отправлен 8 июля.
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