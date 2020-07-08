Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился отправить гуманитарную помощь Украине, пострадавшей из-за наводнений. Груз отправлен 8 июля, сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: МЧС

«По просьбе украинской стороны Беларусь направит в пострадавшие районы две электростанции, мотопомпы, палатки, рукава пожарные напорные различного диаметра общим количеством более полутора тысяч, комплекты индивидуальные защитные для ликвидации последствий наводнения», — рассказали в ведомстве.

Общая масса груза — 30 тонн. Его формировали МЧС, концерн "Белнефтехим", ПТУП «АзотХимФортис». Доставку и сопровождение грузов обеспечивает МЧС. Колонна спасателей выехала во главе с замминистра Анатолием Долголевцом.



Фото: Reuters

Напомним, в конце июня из-за сильных дождей, которые шли несколько дней, реки Тиса, Прут, Черный Черемош и Днестр вышли из берегов, вызвав масштабные подтопления . Наиболее сложная ситуация была на территории Ивано-Франковской области. По данным МЧС, всего в Украине пострадали 165 населенных пунктов, 3 человека погибли, полностью разрушены 110 километров дорог, уничтожены 19 мостов. В пострадавших населенных пунктах была разрушена часть зданий, отсутствует газоснабжение и есть перебои с электричеством.