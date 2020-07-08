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Велошеринг «Колобайк» запустился в Барановичах
08.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
8 июля в Барановичах запустился велошеринг "Колобайк". Запуск сервиса приурочили ко Дню города, сообщает
В Барановичи привезли 50 велосипедов.
Оплата за старт — 50 копеек. Затем поминутная тарификация. Одна минута обойдется в 4 копейки.
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Открытие сервиса приурочили ко Дню города.
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