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Велошеринг «Колобайк» запустился в Барановичах

08.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

8 июля в Барановичах запустился велошеринг "Колобайк". Запуск сервиса приурочили ко Дню города, сообщает пресс-служба горисполкома.


Фото: Барановичский горисполком

В Барановичи привезли 50 велосипедов.

Оплата за старт — 50 копеек. Затем поминутная тарификация. Одна минута обойдется в 4 копейки.

 
 
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Открытие сервиса приурочили ко Дню города.
 
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