Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня абитуриенты сдают ЦТ по химии Централизованное тестирование по химии сегодня напишут абитуриенты. Экзамен начнется в 11 часов. В бланке – 50 заданий. На решение тестов у абитуриентов есть 2,5 часа....

Централизованное тестирование по химии сегодня напишут абитуриенты. Экзамен начнется в 11 часов. В бланке – 50 заданий. На решение тестов у абитуриентов есть 2,5 часа. Свои результаты участники основного этапа тестирования могут получить с 24 июля. Те же, кто будет проходить испытание в резервные дни, – в конце месяца.