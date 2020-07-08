|
Сегодня абитуриенты сдают ЦТ по химии
08.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЦентрализованное тестирование по химии сегодня напишут абитуриенты. Экзамен начнется в 11 часов. В бланке – 50 заданий. На решение тестов у абитуриентов есть 2,5 часа. Свои результаты участники основного этапа тестирования могут получить с 24 июля. Те же, кто будет проходить испытание в резервные дни, – в конце месяца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Централизованное тестирование по химии сегодня напишут абитуриенты. Экзамен начнется в 11 часов. В бланке – 50 заданий. На решение тестов у абитуриентов есть 2,5 часа....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)