Талончики на мове выпустили на замену старым билетам в общественном транспорте в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Талончики нового образца стали продавать в общественном транспорте Могилева. Теперь они на мове. В продажу новые талончики поступили с первых чисел июля, сообщает ТРК «Могилев».





Теперь билет на одну поездку в автобусе — не только с информацией на белорусском языке, но также отрываются по перфорированной полосе.

Но билеты старого образца по-прежнему в ходу — их не успели распродать, так как пассажиропоток в последнее время снизился.