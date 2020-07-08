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Талончики на мове выпустили на замену старым билетам в общественном транспорте в Могилеве
08.07.2020 12:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Талончики нового образца стали продавать в общественном транспорте Могилева. Теперь они на мове. В продажу новые талончики поступили с первых чисел июля,
Теперь билет на одну поездку в автобусе — не только с информацией на белорусском языке, но также отрываются по перфорированной полосе.
Но билеты старого образца по-прежнему в ходу — их не успели распродать, так как пассажиропоток в последнее время снизился.
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Талоны нового образца постепенно заменяют старые.
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