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В Гомеле мужчина снял квартиру на сутки и вынес всю бытовую технику
08.07.2020 12:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчину, который обокрал квартиру в Гомеле, нашли по отпечаткам пальцев,
В милицию поступило заявление от жительницы Гомеля о совершении кражи имущества из ее квартиры. Она пояснила, что мужчина, арендовавший помещение на сутки, похитил находящуюся в квартире бытовую технику стоимостью несколько сотен рублей.
На месте происшествия эксперт обнаружил следы рук, которые направил в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области для сверки по автоматизированной дактилоскопической идентификационной системе. Вскоре было установлено совпадение обнаруженных следов с отпечатками пальцев жителя Гомеля 1991 года рождения. Данная информация была передана милиционерам, которые задержали подозреваемого. Под тяжестью неопровержимых улик последний сознался в содеянном.
Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье 205 УК Беларуси (Кража).
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Нашли вора по отпечаткам пальцев.
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