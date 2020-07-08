В Гомеле мужчина снял квартиру на сутки и вынес всю бытовую технику

Источник материала: Tut.by

Мужчину, который обокрал квартиру в Гомеле, нашли по отпечаткам пальцев, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.





В милицию поступило заявление от жительницы Гомеля о совершении кражи имущества из ее квартиры. Она пояснила, что мужчина, арендовавший помещение на сутки, похитил находящуюся в квартире бытовую технику стоимостью несколько сотен рублей.

На месте происшествия эксперт обнаружил следы рук, которые направил в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области для сверки по автоматизированной дактилоскопической идентификационной системе. Вскоре было установлено совпадение обнаруженных следов с отпечатками пальцев жителя Гомеля 1991 года рождения. Данная информация была передана милиционерам, которые задержали подозреваемого. Под тяжестью неопровержимых улик последний сознался в содеянном.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье 205 УК Беларуси (Кража).