ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гомеле мужчина снял квартиру на сутки и вынес всю бытовую технику

08.07.2020 12:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мужчину, который обокрал квартиру в Гомеле, нашли по отпечаткам пальцев, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.


В милицию поступило заявление от жительницы Гомеля о совершении кражи имущества из ее квартиры. Она пояснила, что мужчина, арендовавший помещение на сутки, похитил находящуюся в квартире бытовую технику стоимостью несколько сотен рублей.

На месте происшествия эксперт обнаружил следы рук, которые направил в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области для сверки по автоматизированной дактилоскопической идентификационной системе. Вскоре было установлено совпадение обнаруженных следов с отпечатками пальцев жителя Гомеля 1991 года рождения. Данная информация была передана милиционерам, которые задержали подозреваемого. Под тяжестью неопровержимых улик последний сознался в содеянном.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье 205 УК Беларуси (Кража).

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Фонд президентских грантов России выделит почти 39,5 тысячи долларов для развития туризма в Кричеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика