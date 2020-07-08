 РЕПОРТАЖ: Турмаршрут «Купальское кольцо» — что готовят для гостей праздника в Александрии

Источник материала: Чырвоны прамень

Большой праздник «Купалье» пройдет в Александрии Шкловского района на берегу Днепра 11-12 июля. Для гостей готовится насыщенная программа: выставки, ярмарки-продажи, концерты, цирковые выступления, молодежная дискотека и многое другое. Организаторы придумали и новый событийный туристический маршрут «Купальское кольцо», в который вошли достопримечательности Шклова, Александрии и их окрестностей. Корреспонденты БЕЛТА первыми отправились в путешествие, чтобы узнать, какие интересные моменты ждут туристов.

Начальной точкой маршрута стал город Шклов. У гостей будет возможность не только познакомиться с экспонатами местного музея, но и совершить пешую прогулку по городу.





«Город хоть и небольшой, зато с богатой историей и интересными достопримечательностями разных времен, — рассказывает директор Шкловского районного историко-краеведческого музея Лариса Силивестрова. — Еще одно удобство для туристов «Купальского кольца» — все памятники и знаковые места Шклова, которые включены в маршрут, находятся неподалеку друг от друга, что сэкономит время».





Первой достопримечательностью стала Спасо-Преображенская церковь, которая была построена в середине XIX века. По преданию, основательницей церкви считается Агафья Сидорова — верующая из небогатой многодетной семьи, которая родом из деревни Заречье, что на левом берегу Днепра.

«В день венчания Агафьи с ее мужем повозка, что везла их, перевернулась. Женщина сильно пострадала, родственники думали, что она не выживет. Однако Агафья поправилась, и у нее открылся дар предвидения. На тот момент в Шклове всегда было много купцов, слава о даре Агафьи быстро разлетелась. Они приходили к ней за советом, платили за помощь. На те деньги, что она получала от купцов, Агафья могла построить себе большой особняк, нанять прислугу. Однако она выбрала путь служения Богу. Основала в Шклове храм и богодельню, а сама всю жизнь прожила в нищете», — рассказала директор музея.

Жемчужина Шклова — ратуша с бывшими торговыми рядами. Архитектурный комплекс размещается напротив Спасо-Преображенской церкви.





«Наша ратуша — одна из самых знаменитых и узнаваемых, это один из памятников гражданской архитектуры. Всего в Беларуси сохранилось семь таких строений. Ратуша вошла в каталог памятников мировой архитектуры, который был издан в США», — поделилась Лариса Силивестрова.

Шкловская ратуша была построена в 1769 году. К каменной башне с часами примыкали каменные торговые ряды. На первом этаже ратуши размещались вспомогательные городские службы, на втором — органы городского самоуправления. Позже здесь были классы военного училища, музей, картинная галерея, архив города. Во время Великой Отечественной войны архитектурный комплекс был частично разрушен. В 1999 году его полностью восстановили, и сегодня здесь размещается гимназия.

Рядом с ратушей-гимназией находится аллея Героев и мемориальный комплекс «Память». Их можно посмотреть по дороге к знаменитой современной достопримечательности Шклова — скульптуре Шкловского огурца.

«Наш город славится своими огурцами. Российский поэт с белорусскими корнями Игорь Шкляревский писал, что в Шклове огурцами пахнут даже помидоры, — отмечает Лариса Силивестрова. — С 2006 года ежегодно у нас проходит праздник огурца. Памятник шкловскому овощу был открыт в 2007 году. Автором бронзового огурца стал могилевский скульптор Андрей Воробьев».





Шкловский огурец практически с первого дня стал обрастать приметами: говорят, что если молодая пара одновременно потрет цветок, что держит огурец, то может ждать прибавления в семействе, а к финансовому благополучию советуют потереть купюры, что припрятались в кармане бронзовой фигуры, чтобы и урожай не подвел, нужно потереть огурцы в корзинке и бросить туда семечки.

Излюбленным местом отдыха горожан является парк. В его глубине растет столетний тополь, возле которого любят фотографироваться гости города.

«Заложен городской парк в 1902 году. Теперь это памятник садово-паркового искусства пейзажного типа. В основном тут растут местные виды деревьев: ель колючая, сосна кедровая европейская, сосна черная, клен полевой и другие. Городской парк — место притяжения для наших жителей, здесь можно почитать книгу в тени деревьев, поиграть с детьми на современных площадках, покататься на аттракционах, устроить пикник», — рассказывает во время прогулки Лариса Силивестрова.

Прогулявшись по парку, мы отправились в Александрию. Дорога идет по старому тракту. На Шкловской земле есть много ключей и криниц. Самая знаменитая из них — Трофимова криница. Возрождением и благоустройством одной из криниц неподалеку от деревни Слободка занимаются местные жители. В этом месте мы встретили мужчин, которые занимаются благоустройством территории источника.





«История этой кринички насчитывает около 200 лет. Мы с друзьями сами родом из этих мест. Вот и решили заняться благоустройством источника, — рассказал местный житель Николай Пунченко. — Вчетвером обустроили место, где можно набрать воды, сделали беседку, украсили территорию. У нас даже есть профессиональный резчик по дереву — Петр Печеньков. Он сейчас трудится над деревянной скамейкой с гитарой и аккордами — мы ведь еще стихи пишем, исполняем бардовские песни».

Хочется, чтобы это место притягивало людей доброй атмосферой, красивой территорией и чистой водой, подчеркивает Николай Пунченко.





«У нас большие планы на будущее: уже начали обустраивать небольшой пляж, неподалеку нашли обрядовый камень — там тоже благоустроим территорию, чтобы люди могли подойти поближе и посмотреть на него. У беседки появится еще несколько деревянных скульптур, сделаем настоящее кострище в камне, чтобы гости нашей кринички могли подогреть в котелке еду или чай. А чуть позже освятим источник», — поделился местный житель.

После дегустации воды из источника мы отправились в Александрию. Там познакомимся с инфраструктурой агрогородка, посмотрим на работу сельскохозяйственного предприятия «Александрийское».

Свое название поселение получило от имени основателя и первого владельца Александра Ходкевича, которому Шкловские земли достались в наследство от отца. Впервые в летописных источниках местечко Александрия упоминается в 1695 году как центр войтовства в Шкловском графстве. Находилось оно в шляхетском владении и насчитывало 41 двор. Жителей обслуживали торговые лавки, действовали мельница, корчма и две церкви. Местечко имело выраженный торговый характер и успешно развивалось в первой половине XVI века.

Александрия сейчас — это динамично развивающийся агрогородок. Здесь живет около 500 человек. Есть школа, детский сад, Дом культуры, большой спортивный центр с бассейнами, гостиница, кафе, магазины. Работают банковские отделения и почта. Располагается агрогородок на берегу Днепра, в очень живописном месте. На другом берегу уже начинается Витебская область. Там раскинулся один из древнейших городов Копысь.

Прогулявшись по агрогородку, мы направились в александрийскую среднюю школу — именно здесь находится класс, где учился Александр Лукашенко. Нас встретил директор школы Александр Бобриков, который рассказал, что есть примета, по которой все, кто посидят за партой Президента, могут ждать взлета в карьере.





«Приятно отметить, что развитие нашего агрогородка не стоит на месте. Сейчас в нашей школе уже 220 учащихся. С каждым годом увеличивается количество детей, которые идут в первый класс. В этом году станем больше еще на один класс, — говорит директор. — У нас уже два года живут и тренируются дети из футбольной академии «Динамо-Брест». В этом направлении мы тоже расширили свою работу: с нового учебного года появятся два спортивных класса, которые будут специализироваться на футболе. Учиться в них будут ребята из академии».

Рядом с современным зданием школы сохранили небольшую деревянную постройку, где в свое время учился Президент Беларуси. По соседству — небольшой музей, посвященный советской школе. Вся территория школы — ухоженная и красивая. Установлена спортивная площадка с тренажерами, есть небольшой цветник, в котором собраны около 20 редких растений из Красной книги. В создании цветника помогали специалисты НАН Беларуси. Теперь за растениями ухаживают дети — это помогает им в научно-исследовательской работе.

«Приятно, что наш агрогородок сейчас ничем не уступает любому большому городу. У нас все есть для комфортной и удобной жизни», — подчеркнул Александр Бобриков.

Далее туристов ждет остановка в ОАО «Александрийское». Здесь расскажут о сельхозпроизводстве, покажут фруктохранилище, промышленный сад, как выращивают грибы вешенки.

После этого гости отправятся на берег Днепра — на праздник «Александрия собирает друзей». Разнообразные мастер-классы по плетению венков, поиск «папараць-кветкі», народные гулянья и национальные танцы — туристы смогут окунуться в атмосферу белорусских традиций и самобытных обрядов.

«Места для участия в туристическом маршруте необходимо бронировать заранее. В этом году будут организованы групповые автобусные туры из Минска в сопровождении гида. У нас есть масса вариантов, где туристы смогут расположиться на ночлег — и в Могилеве, и в комплексе «Николаевские пруды». Еще одно нововведение этого года — стоянки для кемпинга и палаточный городок, чтобы каждый гость фестиваля смог выбрать для себя удобный способ отдыха», — сказала директор «Могилевоблтуриста» Елена Карпенко.

По словам заместителя председателя Могилевского облисполкома Валерия Малашко, в Александрии в этом году ожидается яркая и насыщенная программа. В первый день фестиваля будет работать экскурсионный маршрут по тематическим площадкам. Гости смогут посетить выставку продукции Минского тракторного завода, праздник кваса, молодежную экспозицию «Коридор эпох», «Александрийский кирмаш» с купальскими подворьями. Приедут в Александрию и финалисты республиканского семейного сельскохозяйственного конкурса «Властелин села».

«Во время «Праздника книги» можно будет познакомиться с национальным литературным наследием. Будет презентована программа, посвященная Дню белорусской письменности, который пройдет 6 сентября в Белыничах», — отметил Валерий Малашко.





Развернется на площадке цирк-шапито. Неподалеку от шатра гостям предложат посмотреть разнообразные шоу и эстрадно-цирковые представления. Продемонстрирует свое мастерство вокальный ансамбль «Весялуха» Могилевской областной филармонии. Состоится показ новых коллекций льняной одежды белорусских производителей. Маленькие гости «Купалья» смогут посетить детскую дискотеку, где выступят творческие коллективы, участники телешоу «Голос. Дети» из Могилевской области, клоуны и аниматоры.

Торжественная церемония открытия праздника запланирована на 17.00. Вслед за ней — эстрадно-развлекательная программа с участием артистов Могилевской областной филармонии. Вечером наградят победителей и участников проекта «Властелин села». Выступит с концертом заслуженный коллектив Беларуси — оркестр народных инструментов имени Л.Л.Иванова с участием белорусской группы The Feedback. Одновременно пройдут демонстрационные полеты самолетов и выступления парашютистов Могилевского аэроклуба ДОСААФ имени А.М.Кулагина.

Гала-концерт «Моя Александрия» начнется на главной площадке в 21.30. По его завершении гостей ждет красочный фейерверк. Продолжатся гулянья молодежной дискотекой.

Во второй день фестиваля состоится торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевщины в сопровождении оркестра народных инструментов имени Л.Л.Иванова, выступит ансамбль «Песняры». В это же время начнутся выступления артистов цирка. Запланирован концерт заслуженного коллектива Беларуси ансамбля песни и танца «Медуница».

За несколько лет праздник в Александрии стал настоящей визитной карточкой страны. Сюда приезжает много туристов из других стран. Новый туристический маршрут разработан так, чтобы не только показать достопримечательности района, но и познакомить с колоритной белорусской культурой, традициями, укладом жизни. Проверено на себе — пройти по «Купальскому кольцу» будет очень интересно: можно узнать много нового о стране и жизни в ней.