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Украина возобновила работу пункта пропуска «Дольск»

08.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Украина возобновила работу пункта пропуска «Дольск»
По информации украинской стороны, с 7 июля в пункте пропуска «Дольск» возобновились пропускные операции транспортных средств. В том числе  возобновляется и пешеходное сообщение. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

«В официальном письме конкретные ограничительные меры, действующие в пункте пропуска «Дольск», не сообщаются», – отметил Михаил Бут-Гусаим.

Ранее  украинская сторона информировала об изменениях в  порядке въезда на территорию Украины в период карантина.

По информации Посольства Украины в Республике Беларусь от 30 июня 2020 р. № 2020/06/19-18, постановлениями Кабинета Министров Украины от 17.06.2020 № 500 и от 25.06.2020 № 522 внесены изменения в постановление от 20.05.2020 № 392, и в качестве очередного ослабления противоэпидемических мероприятий определено:

  • На период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства (кроме иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лиц, признанных беженцами, или лиц, которые нуждаются в дополнительной защиты) без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией;
  • Иностранцам и лицам без гражданства, у которых отсутствует полис (свидетельство, сертификат) страхования, уполномоченное должностное лицо подразделения охраны государственной Границы отказывает в пересечении государственной границы в порядке, определенном статьей 14 Закона Украины «О пограничном контроле». Это не касается иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территорий Украины и лиц, признанных беженцами, или которые нуждаются в дополнительной защите.

Полис (свидетельство, сертификат) страхования выдается страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией — партнером на территорий Украины (ассистанс). Он должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действовать на срок пребывания в Украине;

  • Не подлежат обязательной обсервации/самоизоляции граждане (подданные) государства с широким распространением COVID-19, которые в течение последних 14 дней не находились на территории государства с широким распространением COVID-19;
  • Не подлежат обязательной обсерваций/самоизоляции лица, которые въезжают с территории государства с широким распространением COVID-19 и следуют через территорию Украины транзитом и Имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток, а также работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, члены их семей, водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад, участники внешнего независимого оценивания вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным на COVID-19 лицом;

Обсервация, самоизоляция лица в связи с пересечением государственной границы (которое прибыло из государства или является гражданином (подданным) государства с широким распространением COVID-19) прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенного после пересечения государственной границы.

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