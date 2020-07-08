Воспитанница яслей-сада № 34 г. Пинска победила в Интернет-конкурсе областного МЧС за создание креативного детского костюма спасателя

Источник материала: Полесская правда

Работники Пинского ГРОЧС посетили воспитанников яслей-сада № 34 г. Пинска в рамках проходящей в республике профилактической акции «Каникулы без дыма и огня». Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский поделился с корреспондентом pinsknews.by итогами проведенной встречи.

«В лагере при дошкольном учреждении сотрудники ГРОЧС провели беседы и игры с детворой. Вначале ребята сложили тематические «безопасные» пазлы, а затем мы обсудили с ребятами алгоритм действий при возможных опасных ситуациях в доме и на улице, на водоеме и при грозе. Даже учились вызывать по телефону спасателей и сообщать случившейся ЧС. Детишки довольно быстро ориентировались и часто давали правильные ответы», – рассказал Олег Червяковский.

От работника МЧС дошколята за правильные ответы и победу в групповых заданиях получали в подарок красочную и полезную наглядно-изобразительную продукцию. Но по завершении конкурсов визит спасателей не закончился…

Напомним, что в период проведения республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» Брестским областным управлением МЧС был организован и проведен Интернет-конкурс «Мы б в спасатели пошли». В конкурсе в номинации «Детский костюм спасателя» в возрастной категории от 6 до 11 лет приняли участие ясли-сад № 34 г. Пинска и его воспитанница Вера Балыдко.

«Вера в видеоролике продемонстрировала образ юного пожарного и вместе с мамой создала, по сути, новый имидж спасателя-пожарного. Жюри конкурса высоко оценило работу юной пинчанки и присудило ей первое место и пальму первенства в этой номинации», – рассказал Олег Червяковский.

Инспектор МЧС поздравил лауреата конкурса Веру Балыдко и вручил ей Диплом Брестского областного управления МЧС за I место и памятные подарки.