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Воспитанница яслей-сада № 34 г. Пинска победила в Интернет-конкурсе областного МЧС за создание креативного детского костюма спасателя
08.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Работники Пинского ГРОЧС посетили воспитанников яслей-сада № 34 г. Пинска в рамках проходящей в республике профилактической акции «Каникулы без дыма и огня». Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский поделился с корреспондентом pinsknews.by итогами проведенной встречи.
От работника МЧС дошколята за правильные ответы и победу в групповых заданиях получали в подарок красочную и полезную наглядно-изобразительную продукцию. Но по завершении конкурсов визит спасателей не закончился…
Напомним, что в период проведения республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» Брестским областным управлением МЧС был организован и проведен Интернет-конкурс «Мы б в спасатели пошли». В конкурсе в номинации «Детский костюм спасателя» в возрастной категории от 6 до 11 лет приняли участие ясли-сад № 34 г. Пинска и его воспитанница Вера Балыдко.
Инспектор МЧС поздравил лауреата конкурса Веру Балыдко и вручил ей Диплом Брестского областного управления МЧС за I место и памятные подарки.
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