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«Я не ставил за нее подпись» Избиратели написали заявление в милицию на члена комиссии
08.07.2020 15:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пять избирателей Заводского района Минска обратились с заявлением в милицию. Они указывают, что не ставили свою подпись под выдвижением в члены участковой комиссии Татьяны Плащинской, которая возглавляет отдел кадров на предприятии «Белметалл» и не первый год считает голоса на выборах. Сама Татьяна Ивановна не может толком объяснить, что произошло. Говорит, документами занимался председатель комиссии, он же — замдиректора по идеологии, и тоже не первый год работает на выборах.
Вопросы к подписям возникли у жительницы Заводского района Екатерины Алимпиевой, которая подала в суд, чтобы добиться справедливости.
— Я голосую на 90-м участке в Заводском районе. В прошлом году я была переводчиком наблюдательной миссии ОБСЕ на парламентских выборах. Мы работали как раз в моем районе. В общем, я посмотрела, как у нас проводятся выборы, и в этом году решила, что хочу сама стать членом избирательной комиссии. Собрала подписи граждан за себя, правда, по другому участку, и сама тоже поставила подпись за человека, который как раз выдвигался на 90-м участке. Ни я, ни он в итоге не прошли. И я пошла в суд, поскольку граждане, которые выдвигали кандидатов могут обжаловать решение Администрации района.
При ознакомлением с материалами дела, говорит Екатерина, у нее вызвали вопросы документы на имя Плащинской Татьяны Ивановны, которая, как выяснилось позже, работает на выборах с 2010 года.
— Я обратила внимание на даты подписей, там был и июнь, и февраль, — говорит собеседница. — Кроме того, я увидела там фамилию моей знакомой, которая, как позже и подтвердилось, не ставила свою подпись. Мы с адвокатом заявляли в суде ходатайство, чтобы вызвали и Татьяну Плащинскую, и людей, которых она указала в своем заявлении, однако суд нам отказал и жалобу нашу отклонил. Тогда уже после суда мы стали разыскивать людей, которые якобы поставили свои подписи, и, по моим данным, 10 и 11 человек вообще не знают Татьяну Плащинскую и не подписывались за нее, один человек живет в другом городе, не смогли с ним встретиться. Пять человек написали заявление в милицию с просьбой провести проверку.
Один из граждан, указанных в заявлении Татьяны Плащинской, Олег Зыль. Говорит, что понятия не имеет, кто эта женщина, никогда ее не видел и не ставил свою подпись за нее:
— Конечно, я написал заявление в милицию, потому что нельзя терпеть такой беспредел. Я не знаю, кто эта Плащинская, я никогда не ставил за нее свою подпись. Предполагаю, они просто взяли данные из ЖЭСа, потому что на подписном листе все люди живут по соседству.
Адвокат Сергей Зикрацкий, который представлял интересы Екатерины Алимпиевой в суде, поясняет, что теперь милиция должна опросить тех, кто подал заявление. Если подтвердится, что данные были сфальсифицированы, правоохранители должны завести уголовное дело.
Татьяна Плащинская — начальник отдела кадров на предприятии «Белметалл». Что касается выборов, то она действительно опытный человек, была членом комиссии и на предыдущих парламентских, и президентских выборах. Ранее выдвигалась от общественных организаций, в этом году — от группы избирателей. Собирала ли она подписи?
— По этому вопросу вам нужно позвонить нашему председателю комиссии Мякишеву Александру Владимировичу (замдиректора по идеологии на предприятии «Белметалл» — прим. TUT.BY), — завила TUT.BY Татьяна Ивановна. — Это он собирал все документы и подавал их в Администрацию района или куда там они подаются.
— Но вы сами собирали подписи у людей? — уточняем мы.
— Все вопросы — к председателю, — пояснила Плащинская и отключила телефон.
В приемной тоже говорят, что выборами на предприятии занимается замдиректора по идеологии, и только он может ответить на вопрос по сбору подписей. В комментарии
Пока не удалось дозвониться начальнику отдела организационно-кадровой работы Администрации Заводского района Татьяна Судибор, именно она и ее специалисты готовили и проверяли документы претендентов в члены комиссии.
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Татьяна Плащинская не может толком объяснить, что произошло. Говорит, документами занимался председатель комиссии, он же - замдиректора по идеологии предприятия,...
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