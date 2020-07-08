«Я не ставил за нее подпись» Избиратели написали заявление в милицию на члена комиссии

Источник материала: Tut.by

Пять избирателей Заводского района Минска обратились с заявлением в милицию. Они указывают, что не ставили свою подпись под выдвижением в члены участковой комиссии Татьяны Плащинской, которая возглавляет отдел кадров на предприятии «Белметалл» и не первый год считает голоса на выборах. Сама Татьяна Ивановна не может толком объяснить, что произошло. Говорит, документами занимался председатель комиссии, он же — замдиректора по идеологии, и тоже не первый год работает на выборах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вопросы к подписям возникли у жительницы Заводского района Екатерины Алимпиевой, которая подала в суд, чтобы добиться справедливости.

— Я голосую на 90-м участке в Заводском районе. В прошлом году я была переводчиком наблюдательной миссии ОБСЕ на парламентских выборах. Мы работали как раз в моем районе. В общем, я посмотрела, как у нас проводятся выборы, и в этом году решила, что хочу сама стать членом избирательной комиссии. Собрала подписи граждан за себя, правда, по другому участку, и сама тоже поставила подпись за человека, который как раз выдвигался на 90-м участке. Ни я, ни он в итоге не прошли. И я пошла в суд, поскольку граждане, которые выдвигали кандидатов могут обжаловать решение Администрации района.

При ознакомлением с материалами дела, говорит Екатерина, у нее вызвали вопросы документы на имя Плащинской Татьяны Ивановны, которая, как выяснилось позже, работает на выборах с 2010 года.

— Я обратила внимание на даты подписей, там был и июнь, и февраль, — говорит собеседница. — Кроме того, я увидела там фамилию моей знакомой, которая, как позже и подтвердилось, не ставила свою подпись. Мы с адвокатом заявляли в суде ходатайство, чтобы вызвали и Татьяну Плащинскую, и людей, которых она указала в своем заявлении, однако суд нам отказал и жалобу нашу отклонил. Тогда уже после суда мы стали разыскивать людей, которые якобы поставили свои подписи, и, по моим данным, 10 и 11 человек вообще не знают Татьяну Плащинскую и не подписывались за нее, один человек живет в другом городе, не смогли с ним встретиться. Пять человек написали заявление в милицию с просьбой провести проверку.



Так выглядело заявление, которое Татьяна Плащинская подала в Администрацию Заводского района. Обратите внимание на подписи и даты Фото: Олег Зыль

Один из граждан, указанных в заявлении Татьяны Плащинской, Олег Зыль. Говорит, что понятия не имеет, кто эта женщина, никогда ее не видел и не ставил свою подпись за нее:

— Конечно, я написал заявление в милицию, потому что нельзя терпеть такой беспредел. Я не знаю, кто эта Плащинская, я никогда не ставил за нее свою подпись. Предполагаю, они просто взяли данные из ЖЭСа, потому что на подписном листе все люди живут по соседству.



А вот как на самом деле выглядит подпись Олега Зыля, под его заявлением в милицию Фото: Олег Зыль

Адвокат Сергей Зикрацкий, который представлял интересы Екатерины Алимпиевой в суде, поясняет, что теперь милиция должна опросить тех, кто подал заявление. Если подтвердится, что данные были сфальсифицированы, правоохранители должны завести уголовное дело.



Татьяна Плащинская. Фото: из соцсетей Татьяны Плащинской

Татьяна Плащинская — начальник отдела кадров на предприятии «Белметалл». Что касается выборов, то она действительно опытный человек, была членом комиссии и на предыдущих парламентских, и президентских выборах. Ранее выдвигалась от общественных организаций, в этом году — от группы избирателей. Собирала ли она подписи?

— По этому вопросу вам нужно позвонить нашему председателю комиссии Мякишеву Александру Владимировичу (замдиректора по идеологии на предприятии «Белметалл» — прим. TUT.BY), — завила TUT.BY Татьяна Ивановна. — Это он собирал все документы и подавал их в Администрацию района или куда там они подаются.

— Но вы сами собирали подписи у людей? — уточняем мы.

— Все вопросы — к председателю, — пояснила Плащинская и отключила телефон.

В приемной тоже говорят, что выборами на предприятии занимается замдиректора по идеологии, и только он может ответить на вопрос по сбору подписей. В комментарии «Нашай ніве» Александр Мякишев заявил, что Татьяна Плащинская вместе с ним ходила по домам, собирая подписи. Почему люди сейчас заявляют обратное, он пояснить не может, как и то, почему датой подписи стоит февраль.

Пока не удалось дозвониться начальнику отдела организационно-кадровой работы Администрации Заводского района Татьяна Судибор, именно она и ее специалисты готовили и проверяли документы претендентов в члены комиссии.