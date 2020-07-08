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К айтишнику пришли следователи: парень написал милиционеру, который задерживал Тихановского
08.07.2020 15:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Радыё Свабода»
Дмитрий рассказывает, что увидел в Сети видео потасовки в Гродно. Молодой человек решил, что это провокация, и обратился через интернет к милиционеру.
— Признаю, что высказался в его адрес не совсем корректно, но без угроз, — говорит Дмитрий и рассказывает, что сейчас знает, что таких же, как и он, возмущенных людей в интернете оказалось много. Комментарии некоторых из них прокуратура посчитала угрозой сотруднику милиции. Было заведено уголовное дело. Про это Дмитрию рассказал следователь, который приходил к нему с обыском.
— Дело возбудили по статье об угрозах жизни и здоровью сотрудника милиции, — рассказывает Дмитрий. — Предполагаю так, исходя из постановления об обыске, которое мне показал следователь. Но против кого заведено дело, в постановлении не было указано. Документ подписал прокурор из Гродно.
Молодой человек утверждает, что следователи и два местных сотрудника милиции приходили к нему 3 июля, в праздничный день. Ничего не забрали, ограничившись осмотром и вопросами.
— Сделали скриншоты с сети во «ВКонтакте», спрашивали про то, из каких источников у меня доступ к Сети, какой у меня провайдер. Насколько помню, у них был целый список тех, кто присылал свои комментарии тому милиционеру, и я был не первый в списке. От меня, думаю, они поехали к кому-то еще, — говорит Дмитрий.
По словам молодого человека, по делу он проходит как свидетель. Следователь взял у него объяснения, почему он оставил именно такой комментарий.
— Когда меня спросили, что я хотел сказать этой записью, так я и не смог толком объяснить. Что тут скажешь? Понятно, что меня все это возмутило. Это даже не поведение сотрудника милиции, не поведение простого гражданина. А сама причина того, как Тихановского задержали. Это что значит, что можно любого человека так задержать? Придут к тебе два сотрудника, один вдруг упадет, другой скажет, что ты его толкнул — и все, готово дело?
Дмитрий не знает, как его запись в конце концов будет интерпретирована следствием.
Дмитрий живет в Минском районе, работает в ІТ-компании, сейчас — дистанционно. Молодой человек хотел войти в избирательную комиссию, но не получилось. Сейчас хочет стать независимым наблюдателем.
В Следственном комитете пока не ответили на вопрос, действительно ли расследуется уголовное дело об угрозах жизни и здоровью милиционера, который является потерпевшим во время событий 29 мая в Гродно.
Получить оперативный комментарий в прокуратуре «Радыё Свабода» не удалось.
Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сказала изданию, что вся информация по данному факту будет озвучена несколько позже.
«Дело Тихановского»
Руководителя инициативной группы Светланы Тихановской Сергея Тихановского и еще девять человек
3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли
Сергею Тихановскому и еще 10 лицам Следственный комитет
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«Радыё Свабода» поговорила с сотрудником IT-компании Дмитрием Зимариным, который проходит свидетелем по уголовному делу об угрозах милиционеру, участвующему в...
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