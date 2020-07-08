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Прохладная и дождливая погода сохранится до конца недели
08.07.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОсадки сегодня ожидаются на большей части Минской области, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северно-западный, местами порывистый. Днем температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до плюс 10 - плюс 15 градусов. Такая погода сохранится и завтра. Ожидаются кратковременные дожди и туманы. Жара же вернется во второй половине июля.
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Осадки сегодня ожидаются на большей части Минской области, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северно-западный, местами порывистый. Днем температура...
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