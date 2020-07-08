Многодетной матери Ирине Гольштейн из Несвижа был вручен орден Матери

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В преддверии Дня Независимости очередной повод для гордости появился у семьи Гольштейн из Несвижа. 2 июля многодетной матери Ирине Гольштейн был вручен орден Матери. У Ирины и ее мужа Михаила пятеро детей: две дочери и три сына.





Старшей, Яне, 13 лет. Она учится в Несвижской гимназии, осенью перейдет в 8 класс. Глеб и Владислава — почти погодки. Глебу — 10 лет, Владиславе — 8 с половиной. Они учатся в 5 и 3 классе средней школы № 1 г. Несвижа. Тимофею 5 лет, он воспитанник яслей-сада № 5 г. Несвижа. А младшему, Климентию — 1 год и 8 месяцев.

— Работу по дому я предпочитаю делать сама, — рассказывает Ирина Александровна. — Но у каждого есть свои маленькие обязанности, такие, например, как застилать за собой постель. Во многом с приучением к домашним обязанностям помогает бабушка, хотя дети и сами проявляют инициативу. Старшая, Яна, умеет готовить и очень любит выпекать. Климентий уже тянется к чистоте и порядку, пробует хозяйничать с метлой и пылесосом. Но основная обязанность детей — учиться, посещать кружки, развиваться. У каждого есть свое хобби. Яна посещает танцевальную студию и детскую школу искусств, где, как и я когда-то, играет на цимбалах. Глеб — наш юный спортсмен, занимается в ДЮСШ ФК «Городея», ходит на секцию каратэ и с репетитором учится игре на гитаре. Владислава посещает театральное отделение детской школы искусств. Ей с Тимофеем очень нравится разыгрывать сценки, устраивать для нас с папой неожиданные концерты.





Занятий у ребят много. Самое главное — организовать время, сделать график и себе, и детям. Так гораздо легче, особенно в учебное время, — с улыбкой добавляет мама Ирина, и продолжает: — Очень многое зависит и от темперамента малышей. Если в семье все дети гиперактивные — это сложно. Наши сыновья и дочки знают, что мы их очень любим, и это наполняет их уверенностью и спокойствием.

Из беседы с многодетной мамой стало понятно, что не только дети перенимают опыт своих мам и пап, но и родители многому учатся у своих чад, по-новому открывая окружающий мир и себя самих.

Неонила ЛЮБАНЕЦ.