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Сотрудники ГАИ провели мастер-класс по управлению мотоциклом
08.07.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛюбовь к моторам с детства. Сегодня сотрудники ГАИ провели для учащихся столичного кружка мототехники мастер-класс по управлению мотоциклом. Инспекторы также проверили подготовку школьников. Каждый байкер-новичок преодолел полосу препятствий, состоящую из нескольких элементов - змейки, восьмерки, а также движения по доске.
В кружке занимаются более тридцати ребят разного возраста - от 8 до 17 лет. Многие из них не раз становились чемпионами города в дисциплине "скоростное маневрирование на мотоцикле".
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Любовь к моторам с детства. Сегодня сотрудники ГАИ провели для учащихся столичного кружка мототехники мастер-класс по управлению мотоциклом. Инспекторы также...
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