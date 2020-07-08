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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотрудники ГАИ провели мастер-класс по управлению мотоциклом Любовь к моторам с детства. Сегодня сотрудники ГАИ провели для учащихся столичного кружка мототехники мастер-класс по управлению мотоциклом. Инспекторы также...

Любовь к моторам с детства. Сегодня сотрудники ГАИ провели для учащихся столичного кружка мототехники мастер-класс по управлению мотоциклом. Инспекторы также проверили подготовку школьников. Каждый байкер-новичок преодолел полосу препятствий, состоящую из нескольких элементов - змейки, восьмерки, а также движения по доске.В кружке занимаются более тридцати ребят разного возраста - от 8 до 17 лет. Многие из них не раз становились чемпионами города в дисциплине "скоростное маневрирование на мотоцикле".