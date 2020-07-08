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Сотрудники ГАИ провели мастер-класс по управлению мотоциклом

08.07.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Любовь к моторам  с детства. Сегодня сотрудники ГАИ провели для учащихся столичного кружка мототехники мастер-класс по управлению мотоциклом. Инспекторы также проверили подготовку школьников. Каждый байкер-новичок преодолел полосу препятствий, состоящую  из нескольких элементов - змейки, восьмерки, а также движения по доске.

В кружке занимаются более тридцати ребят разного возраста - от 8  до 17  лет. Многие  из них не раз становились чемпионами города в дисциплине "скоростное маневрирование на мотоцикле".

 
 
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Любовь к моторам  с детства. Сегодня сотрудники ГАИ провели для учащихся столичного кружка мототехники мастер-класс по управлению мотоциклом. Инспекторы также...
 
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