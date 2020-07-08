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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы вторые в мире по наблюдению за птицами Всего в международной акции "Живая весна" участвовали 59 стран. На сайте проекта оставили более 11 тысяч наблюдений, и 1 700 из них от белорусов. Жители нашей страны...

Всего в международной акции "Живая весна" участвовали 59 стран. На сайте проекта оставили более 11 тысяч наблюдений, и 1 700 из них от белорусов. Жители нашей страны чаще всего наблюдали за аистами, а это почти 1 000 встреч с пернатыми. После них разместились деревенские ласточки, черные стрижи и кукушки. Меньше белорусы видели береговую ласточку, золотистую щурку и галстучника.