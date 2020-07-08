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Белорусы вторые в мире по наблюдению за птицами

08.07.2020 17:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Всего в международной акции "Живая весна" участвовали 59 стран. На сайте проекта оставили более 11 тысяч наблюдений,  и 1 700  из них от белорусов. Жители нашей страны чаще всего наблюдали за аистами,  а это почти 1 000 встреч с пернатыми. После них разместились  деревенские ласточки, черные стрижи и кукушки. Меньше  белорусы видели береговую ласточку, золотистую щурку и галстучника.
 
 
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Всего в международной акции "Живая весна" участвовали 59 стран. На сайте проекта оставили более 11 тысяч наблюдений,  и 1 700  из них от белорусов. Жители нашей страны...
 
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