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С бассейном и тренажеркой. В Новогрудке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
08.07.2020 18:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новогрудке открыли новый многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, игровым залом для волейбола, баскетбола и мини-футбола, а также залами для борьбы, легкой атлетики, занятий фитнесом и аэробикой,
В торжественном открытии нового спортивного объекта приняли участие председатель облисполкома Владимир Кравцов, помощник президента — инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк, председатель Новогрудского райисполкома Сергей Федченко.
В подарок от областного исполнительного комитета спорткомплекс получил сертификат на 5 тысяч рублей. Также сертификат на 10 тысяч рублей учреждению вручил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, а председатель райисполкома Сергей Федченко — сертификат на три тысячи рублей.
Большой игровой зал разместился на первом этаже нового спорткомплекса. На трибунах одновременно могут находиться порядка 750 болельщиков. Играть здесь будут все желающие — от любительских местных команд до профессиональных спортивных клубов.
Рядом — 25-метровый бассейн с пятью дорожками. Здесь же, на первом этаже, есть кафе на 30 посадочных мест.
Тренажерка и еще два спортивных зала — для борьбы и легкой атлетики и занятий аэробикой — расположились на втором этаже. Есть также спортивные площадки на улице.
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В Новогрудке открыли новый многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, игровым залом для волейбола, баскетбола и мини-футбола, а также...
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