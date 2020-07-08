ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Украину отправился гуманитарный конвой, собранный в Беларуси

08.07.2020 22:54 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

5 областей страны-соседки пострадали от наводнений.

Беларусь продолжает международную гуманитарную миссию. Сегодня утром в Украину отправился гуманитарный конвой со сборным грузом. Помощь направлена в соседнюю страну по решению Главы государства. Напомним, в результате наводнения 23-25 июня пострадали 5 областей Украины. Всего стихия затронула больше 150 населенных пунктов, погибли 3 человека, разрушены дома, два десятка мостов и больше 100 км дорог. В некоторых регионах отсутствует газоснабжение, есть перебои с электричеством. 

По просьбе украинской стороны Беларусь направила 30 тонн необходимого груза. Это электростанции, мотопомпы, палатки и другие средства для устранения последствий чрезвычайной ситуации. Подробности у Александра Камовича. 

На часах почти 7 утра. Две фуры Министерства по чрезвычайным ситуациям уже готовы к выезду. Всю ночь бойцы МЧС загружали в машины гуманитарный груз для пострадавших от наводнения областей Украины. Его общая масса составила 30 тонн. В его формировании участвовали спасатели и промышленные концерны. 

Анатолий Долголевец, замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Это дизельные генераторы, оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Наиболее пострадавшая Ивано-Франковская область. Маршрут у нас отработанный, мы знаем куда ехать. Коллеги из Пограничного комитета, Таможенного встречают нас, сопровождают. Как с нашей стороны, так и с украинской стороны".

Последние минуты приготовления команды. Следующая остановка - Львов. 

Наряду с Ивано-Франковской областью эти регионы пострадали более всего. Напомним, в результате наводнения, вызванного дождями, пострадали пять областей Украины. Стихия затронула 165 населенных пунктов, 3 человека погибли, полностью разрушены 110 километров дорог, уничтожены 19 мостов. В пострадавших населенных пунктах была разрушена часть зданий, отсутствует газоснабжение и есть перебои с электричеством.

Отметим, что это далеко не первая гуманитарная миссия в Украину. В 2018 сотрудники МЧС Беларуси сопровождали помощь в районы Донецкой и Луганской областей. Весь 80-тонный был груз согласован с украинской стороной и отвечает требованиям международного законодательства. В его состав вошли продуктовые наборы, а также комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники на общую сумму более 160 тысяч рублей. 

Южная Америка, Азия, Ближний Восток, Европа - география гуманитарной деятельности нашей страны самая широкая. В истории суверенной Беларуси подразделения МЧС нашей страны совершили сотни таких миссий в десятки стран мира. Нынешняя, в Украину, будет считаться завершенной по возвращении наших спасателей, которое планируется уже завтра.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 областей страны-соседки пострадали от наводнений. Беларусь продолжает международную гуманитарную миссию. Сегодня утром в Украину отправился гуманитарный...
 
Новости дня
Новости общества
 
Конкурс "Властелин села" приближается к финалу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика