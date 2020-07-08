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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Украину отправился гуманитарный конвой, собранный в Беларуси 5 областей страны-соседки пострадали от наводнений. Беларусь продолжает международную гуманитарную миссию. Сегодня утром в Украину отправился гуманитарный...

5 областей страны-соседки пострадали от наводнений.Беларусь продолжает международную гуманитарную миссию. Сегодня утром в Украину отправился гуманитарный конвой со сборным грузом. Помощь направлена в соседнюю страну по решению Главы государства. Напомним, в результате наводнения 23-25 июня пострадали 5 областей Украины. Всего стихия затронула больше 150 населенных пунктов, погибли 3 человека, разрушены дома, два десятка мостов и больше 100 км дорог. В некоторых регионах отсутствует газоснабжение, есть перебои с электричеством.По просьбе украинской стороны Беларусь направила 30 тонн необходимого груза. Это электростанции, мотопомпы, палатки и другие средства для устранения последствий чрезвычайной ситуации. Подробности уНа часах почти 7 утра. Две фуры Министерства по чрезвычайным ситуациям уже готовы к выезду. Всю ночь бойцы МЧС загружали в машины гуманитарный груз для пострадавших от наводнения областей Украины. Его общая масса составила 30 тонн. В его формировании участвовали спасатели и промышленные концерны.Анатолий Долголевец, замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Это дизельные генераторы, оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Наиболее пострадавшая Ивано-Франковская область. Маршрут у нас отработанный, мы знаем куда ехать. Коллеги из Пограничного комитета, Таможенного встречают нас, сопровождают. Как с нашей стороны, так и с украинской стороны".Последние минуты приготовления команды. Следующая остановка - Львов.Наряду с Ивано-Франковской областью эти регионы пострадали более всего. Напомним, в результате наводнения, вызванного дождями, пострадали пять областей Украины. Стихия затронула 165 населенных пунктов, 3 человека погибли, полностью разрушены 110 километров дорог, уничтожены 19 мостов. В пострадавших населенных пунктах была разрушена часть зданий, отсутствует газоснабжение и есть перебои с электричеством.Отметим, что это далеко не первая гуманитарная миссия в Украину. В 2018 сотрудники МЧС Беларуси сопровождали помощь в районы Донецкой и Луганской областей. Весь 80-тонный был груз согласован с украинской стороной и отвечает требованиям международного законодательства. В его состав вошли продуктовые наборы, а также комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники на общую сумму более 160 тысяч рублей.Южная Америка, Азия, Ближний Восток, Европа - география гуманитарной деятельности нашей страны самая широкая. В истории суверенной Беларуси подразделения МЧС нашей страны совершили сотни таких миссий в десятки стран мира. Нынешняя, в Украину, будет считаться завершенной по возвращении наших спасателей, которое планируется уже завтра.