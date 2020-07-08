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Программа "Семейный капитал"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Программа "Семейный капитал" продлена указом Президента на пять лет и работает с января этого года Комфортные условия жизни людей и благополучие населения - это приоритет государственной политики. В особой поддержке, в первую очередь, нуждаются семьи, которые...

Комфортные условия жизни людей и благополучие населения - это приоритет государственной политики. В особой поддержке, в первую очередь, нуждаются семьи, которые воспитывают детей. Так, досрочно использовать семейный капитал захотели уже более 16 тысяч белорусов.Программа "Семейный капитал" продлена указом Президента на пять лет и работает с января этого года. За время действия программы было открыто более 85 тысяч депозитных счетов. Больше всего решений о досрочном использовании семейного капитала принято в Брестской, Минской и Гомельской областях. В основном те, кто использует материальную помощь досрочно, направляют ее на улучшение жилищных условий. И таких 94 процента.Напомним, такая помощь от государства предусмотрена для многодетных семей, обращаться за ней нужно в течение полугода после рождения или усыновления третьего и последующего ребенка. Сумма семейного капитала - 22 с половиной тысячи рублей. Кроме того, ежегодно накопления будут индексировать на уровень инфляции.