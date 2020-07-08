|
Программа "Семейный капитал" продлена указом Президента на пять лет и работает с января этого года
08.07.2020 22:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКомфортные условия жизни людей и благополучие населения - это приоритет государственной политики. В особой поддержке, в первую очередь, нуждаются семьи, которые воспитывают детей. Так, досрочно использовать семейный капитал захотели уже более 16 тысяч белорусов.
Программа "Семейный капитал"
Программа "Семейный капитал" продлена указом Президента на пять лет и работает с января этого года. За время действия программы было открыто более 85 тысяч депозитных счетов. Больше всего решений о досрочном использовании семейного капитала принято в Брестской, Минской и Гомельской областях. В основном те, кто использует материальную помощь досрочно, направляют ее на улучшение жилищных условий. И таких 94 процента.
Марина Атеменко, начальник управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси: "Реализация программы семейного капитала с 2015 года показала свою эффективность. И надо заметить, что количество детей, рожденных третьими и последующими, увеличилось на 40 процентов за время действия программы "Семейного капитала" по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Поэтому, конечно, программа свой вклад внесла, и то, что у нас сегодня уровень рождаемости третьих и последующих детей находится на таком уровне, это, конечно, заслуга данной программы".
Напомним, такая помощь от государства предусмотрена для многодетных семей, обращаться за ней нужно в течение полугода после рождения или усыновления третьего и последующего ребенка. Сумма семейного капитала - 22 с половиной тысячи рублей. Кроме того, ежегодно накопления будут индексировать на уровень инфляции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комфортные условия жизни людей и благополучие населения - это приоритет государственной политики. В особой поддержке, в первую очередь, нуждаются семьи, которые...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)