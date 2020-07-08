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Благоустройство местных автомаршрутов не первый год на строгом контроле

08.07.2020 22:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Большое внимание государства к малым населенным пунктам. Благоустройство местных автомаршрутов не первый год на строгом контроле. Их ремонтируют, строят и облагораживают. При этом работа не только по долгосрочному плану, берут на карандаш и оперативные заявки от граждан - выровнять участок, установить освещение или поставить автобусную остановку. Важно услышать каждого. Виктория Антоненкова продолжит. 

Обратились мы в облисполком с вопросом об обустройстве нашей жилой застройки.

Участки под строительство в этой части Щитомиричей получали, в основном, многодетные. А потому главная задача - создать инфраструктуру. В Миноблисполком обратились за помощью в обустройстве дороги, автобусных остановок и разворотного кольца. 

Виталий Кушель, житель д. Щитомиричи: "На приеме приняли нас очень хорошо. Мы даже не ожидали. Наши вопросы все были приняты, рассмотрены. Были поставлены конкретные задачи, сроки. Дальше после приема были комиссии, началось движение, что-то начали делать".

Основной объем работ выполнен, но благоустройство продолжится. В ближайшее время откроют автобусный маршрут, на укрепленном участке обочины установят освещение.

Николай Коржан, житель д. Щитомиричи: "Раньше было гораздо хуже. Вообще обочина отсутствовала. На Школьной сделали обочину из асфальтогранулята. Некоторые люди - молодцы, они ходят по этой дорожке, но она узкая, освещения нет. И люди продолжают ходить по дороге. Это и людям самим не безопасно, и водителям".

Обеспечить безопасность пешеходов просили и жители деревни Муравищина. Из-за смены маршрута автобуса люди здесь остались просто без остановки. Высаживали или на обочине, или на повороте, или везли за полкилометра на оборудованный остановочный пункт. А поскольку живут в Муравищине люди, в основном, пожилые, это расстояние для них серьезное, особенно по заметенной снегом дороге или в летнюю жару. В Миноблисполкоме просьбу услышали.

Степан Бойко, житель д. Муравищина: "Новая остановка оборудована в 100 метрах от трассы Р43 на дороге Н94/82 в сторону Омгович. Неплохо. Пусть будет. Там нет пешеходной дорожки.  Но, я думаю, что это будет решено, в ближайшее время. Процесс сдвинулся с места".

На остановке в сторону Слуцка оборудовали пешеходный переход, а две недели назад в деревне выровняли дорогу. Местные шутят - засыпали сажалку, теперь рыбу удить негде. Зато ходить удобно и машины не застревают. Осталось только дорогу отсыпать, чтобы во время дождя она снова не превратилась в озеро.

Вера Акулич, жительница д. Муравищина: "Про наши дороги не надо забывать. Потому что мы тут живем. Наша деревня обжитая. Здесь появляются новые люди, покупают дома. И с удовольствием заселяются и живут. И хотят жить и держат хозяйства".

О том, что местной дорожной сети нужна серьезная модернизация, Президент говорил еще в декабре 2016 года. Спустя пару месяцев в правительстве утвердили госпрограмму по развитию и содержанию автодорог на 4 года. 

В рамках документа на территории Минской области ремонту и восстановлению подлежало без малого 2 тысячи км местных автодорог. И сегодня можно смело говорить, что план будет выполнен.

Денис Степанов, гендиректор КУП "Минскоблдорстрой": "За период 2017-2019 года нам удалось немного с опережением выполнить ремонт чуть более 1700 км дорог. Таким образом, на 2020 год плановая цифра ремонта составила 259 км дорог. Значительное количество новых остановочных пунктов мы обустроили и пешеходных дорожек. Они все практически в работе. На сегодняшний день нет сомнений, что эту работу мы выполним".

Транспортные артерии, связывающие в Беларуси 23 тысячи населенных пунктов. Каждый день по их маршрутам белорусы ездят на работу и в школу, доставляют сырье на предприятия и готовую продукцию в магазины. Дороги - это первое, с чем знакомятся туристы, это лицо страны. А потому их реконструкция не должна оставаться на обочине.

 
 
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Большое внимание государства к малым населенным пунктам. Благоустройство местных автомаршрутов не первый год на строгом контроле. Их ремонтируют, строят и...
 
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