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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Благоустройство местных автомаршрутов не первый год на строгом контроле Большое внимание государства к малым населенным пунктам. Благоустройство местных автомаршрутов не первый год на строгом контроле. Их ремонтируют, строят и...

Большое внимание государства к малым населенным пунктам. Благоустройство местных автомаршрутов не первый год на строгом контроле. Их ремонтируют, строят и облагораживают. При этом работа не только по долгосрочному плану, берут на карандаш и оперативные заявки от граждан - выровнять участок, установить освещение или поставить автобусную остановку. Важно услышать каждого.продолжит.Обратились мы в облисполком с вопросом об обустройстве нашей жилой застройки.Участки под строительство в этой части Щитомиричей получали, в основном, многодетные. А потому главная задача - создать инфраструктуру. В Миноблисполком обратились за помощью в обустройстве дороги, автобусных остановок и разворотного кольца.Основной объем работ выполнен, но благоустройство продолжится. В ближайшее время откроют автобусный маршрут, на укрепленном участке обочины установят освещение.Обеспечить безопасность пешеходов просили и жители деревни Муравищина. Из-за смены маршрута автобуса люди здесь остались просто без остановки. Высаживали или на обочине, или на повороте, или везли за полкилометра на оборудованный остановочный пункт. А поскольку живут в Муравищине люди, в основном, пожилые, это расстояние для них серьезное, особенно по заметенной снегом дороге или в летнюю жару. В Миноблисполкоме просьбу услышали.На остановке в сторону Слуцка оборудовали пешеходный переход, а две недели назад в деревне выровняли дорогу. Местные шутят - засыпали сажалку, теперь рыбу удить негде. Зато ходить удобно и машины не застревают. Осталось только дорогу отсыпать, чтобы во время дождя она снова не превратилась в озеро.О том, что местной дорожной сети нужна серьезная модернизация, Президент говорил еще в декабре 2016 года. Спустя пару месяцев в правительстве утвердили госпрограмму по развитию и содержанию автодорог на 4 года.В рамках документа на территории Минской области ремонту и восстановлению подлежало без малого 2 тысячи км местных автодорог. И сегодня можно смело говорить, что план будет выполнен.Транспортные артерии, связывающие в Беларуси 23 тысячи населенных пунктов. Каждый день по их маршрутам белорусы ездят на работу и в школу, доставляют сырье на предприятия и готовую продукцию в магазины. Дороги - это первое, с чем знакомятся туристы, это лицо страны. А потому их реконструкция не должна оставаться на обочине.