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«Руководство прислало СМС. На этом все». Публичные люди потеряли работу из-за своей позиции. Что дальше?

09.07.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Мне стало известно, что на канале ОНТ принято решение „обновить“ ведущих шоу „Удача в придачу“, — написал у себя в Instagram шоумен Дмитрий Кохно. — Это значит, 14 июля я не выйду в прямой эфир в вечерний прайм-тайм». Скорее всего, сложившаяся ситуация связана с эмоциональным постом ведущего о задержаниях возле магазина Symbal.by. Публичных людей, которые не побоялись высказаться о происходящем в Беларуси, а потом узнали, что их номера сняли с концертов, а передачи — с эфиров, в стране становится все больше и больше. О том, что происходит, когда вдруг гаснет свет софитов, они рассказали TUT.BY.


Дмитрий Кохно. Фото: личный архив героя

На ОНТ Дмитрий Кохно с 2016 года. И хотя он не является штатным сотрудником телеканала, многие зрители знают его как бессменного ведущего «Удачи в придачу». Параллельно с викториной в 2018-м и 2019-м он вел «Песню года в Беларуси», прошлогодний новогодний эфир, а также концерт у стелы 3 июля 2019-го.

Ведущего очень задела ситуация с задержаниями возле магазина Symbal.by, и он эмоционально высказался об этом в своем Instagram. Позже слова из этого поста появились в статье The New York Times о политической ситуации в Беларуси. «В этой очереди нет преступников, — процитировало Дмитрия Кохно издание. — Что вы делаете? Мне противно и отвратительно видеть то, что происходит».

— Следующий эфир «Удачи в придачу» должен быть 14 июля, — рассказывает Дмитрий. — Обычно за пару недель до шоу я получал график работы и предварительную версию сценария. Время шло, но мне ничего не приходило. Видя ситуацию с коллегами, которые высказались, я позвонил администратору съемочной группы на ОНТ, спросил, остаюсь ли я ведущим. В ответ услышал: было принято решение обновить и поменять ведущих.

Это еще не все. 3 июля Дмитрий Кохно должен был вести торжественное открытие мультимедийного фонтана в Минске. На мероприятии присутствовали глава Сбербанка Герман Греф и президент Беларуси Александр Лукашенко.

— Моя кандидатура ведущего уже была согласована, но через несколько дней после выхода моего поста я получил СМС: «Дмитрий, очень жаль, нам настоятельно рекомендуют заменить ведущего», — цитирует сообщение собеседник. — С другой стороны, такое [замена] на рынке ведущих тоже может быть. Может, просто перехотели.

На ситуацию, в которой оказался, Дмитрий смотрит, «как взрослый человек». В 2010-м, говорит, его уже снимали с эфиров. На данный момент, продолжает собеседник, он не только человек с экрана, но и предприниматель: ведет бизнес-мероприятия и праздники. Сейчас, говорит, как и раньше, это его основной хлеб.

— Для меня телевидение — это прекрасный инструмент делать добрые дела, — делится эмоциями собеседник. — И если мне еще раз выпадет возможность там поработать, я обязательно за это возьмусь.

— Не пожалели, что написали этот пост?

— Благодаря людям, которые любят и уважают мою работу, я состоялся как телеведущий и медийная персона. Я должен быть с ними честен. И, когда я вижу, как в очередь у магазина врываются омоновцы, — это неправильно. […] Я как человек, минчанин, семьянин, как мужчина полностью против таких действий правоохранительных органов.

«Я увидел несправедливость и высказался. Что в этом плохого?»

Ситуация, которая произошла возле магазина Symbal.by, задела и возмутила немало людей. Об этом в своих соцсетях написали ведущие Денис Дудинский, Антон Мартыненко, Дмитрий Врангель, оперная певица Маргарита Левчук, гимнастка Мелитина Станюта.


Фото: Reuters

Позже передачу со спортсменкой сняли с эфира ОНТ. В ответ на это Мелитина Станюта уволилась с телеканала. Антон Мартыненко покинул СТВ по собственному желанию. Денис Дудинский и Катерина Раецкая не будут вести «Славянский базар». Маргарита Левчук узнала, что ее выступление исключили из корпоратива в одном из госучреждений. Дмитрию Врангелю грустную новость написали друзья: сообщили, что в пятницу, 26 июня, по ТВ не показали программу «Приключения капитана Врангеля», которую путешественник и его команда снимали для ОНТ.

— Я позвонил нашему куратору на телеканале, мне подтвердили, что руководство приказало не пускать программу в эфир. За объяснениями сказали обращаться к руководству, я позвонил, в ответ пришла СМС: «Я занят», на этом все, — ранее рассказывал TUT.BY Дмитрий Врангель.

С тех пор прошло полторы недели, с Дмитрием так никто и не связался. Сам он, честно признается, тоже больше на ОНТ не звонил. Программа в эфире не появлялась.


Дмитрий Врангель. Фото: vrangel.tv

— Она и не может появиться, — объясняет ситуацию собеседник. — Мы не имеем никакой информации, поэтому материал, который мы присылали на «ветку» для эфиров, мы удалили и больше ничего туда не отправляли.

Сейчас Дмитрий активно занимается своим YouTube-каналом. На данный момент там около 3000 подписчиков. Параллельно ему приходят предложения о работе от разных бизнесменов. Даже сегодня, отмечает собеседник, пока гулял по центру Минска, к нему подошел один из ведущих бизнесменов страны. Мужчина поблагодарил путешественника за его действия и сказал: «Если что, обращайся». Правда, продолжает собеседник, ни одним предложением о помощи он пока не воспользовался.

— Если честно, я не вижу связи, как мой пост мог повлиять на то, что перестала выходить программа. Я увидел несправедливость и высказался. Что в этом плохого? — не скрывает эмоций ведущий. — Я живу как профессионал. Я думал, мы работаем, как в Лондоне или Сингапуре, и, если заключен договор (на выход программы. — Прим. TUT.BY), почему она перестала выходить?

«Если передо мной будет выбор — быть актрисой или человеком, я все-таки хочу остаться человеком»

Еще один ответ со стороны творческих людей на происходящее в стране: проект #культпротест. Под данным хештегом актеры, музыканты, режиссеры, литераторы, журналисты высказываются в соцсетях за честные выборы и освобождение политзаключенных. Среди тех, кто не побоялся обратиться к властям, Виктор Бойко, Ольга Скворцова, Дмитрий Малащицкий, Анна Харланчук-Южакова, Леонид Павленок, Светлана Аникей, Павел Яскевич и другие.

Одна из создательниц этого проекта актриса и лидер группы NAKA Анастасия Шпаковская.

— Когда прошли задержания Тихановского и Бабарико, мне позвонила моя однокурсница Ольга Скворцова и сказала: «Настя, нужно что-то делать», — возвращается к тем событиям собеседница. — Я продолжала заниматься своими проектами, но ее слова сидели у меня в голове.

А дальше все совпало. Кто-то включил Анастасию в группу в Telegram, где более 1500 творческих людей обсуждают, как можно мирным путем повлиять на ход событий в стране.

— Я написала пост туда и на Facebook с предложением записать видео, в котором все мы выскажемся. Ведь, когда мы говорим по одиночке, это не имеет такого эффекта, как совместное обращение, — продолжает актриса. — И люди стали присылать мне видео. Кто-то, переживая за себя и близких, позже просил не включать их в ролик. Это их право. Я подкорректировала полученный материал и попросила своего однокурсника помочь мне с монтажом.

Дальше в планах выпустить вторую часть #культпротеста. В ней, надеется Анастасия, к актерам и музыкантам присоединятся медики, учителя, военные. Все это, говорит собеседница, они делают для того, чтобы люди перестали бояться и попытались быть услышанными.


Анастасия Шпаковская. Фото: Дарья Бурякина

В театре, где работает Анастасия, вопросов из-за проекта у нее не возникало.

— Если передо мной будет выбор — быть актрисой или человеком, я все-таки хочу остаться человеком, — рассуждает Анастасия. — Я не хочу бояться высказывать свое мнение, не хочу бояться протестовать против насилия только из-за того, что могу лишиться работы, которой отдала 20 лет жизни. Но я очень надеюсь, что мне не придется делать такой выбор.

— А как дела на работе у других актеров, которые записали видео?

— Насколько я знаю, у всех все хорошо.


Алексей Гросс. Фото: Facebook артиста

На вопрос: «Как дела?» — победитель «Славянского базара — 2016» Алексей Гросс тоже отвечает: «Лучше всех». Артист держится на позитиве, хотя за последние две недели его жизнь, кажется, изменилась на 180 градусов. Выступления певца исключили из программы бала выпускников, концерта у стелы «Минск — город-герой» и даже мероприятия в Миорах. Вдобавок к этому ему пришло письмо из университета культуры, в котором сообщалось: музыкант отчислен с 4-го курса.

Выступлений, считай, работы, говорит Алексей, у него сейчас нет. Зато есть огромная поддержка со стороны людей. Недавно ему предложили преподавать вокал в одной из частных детских школ. У артиста есть две недели, чтобы дать ответ.

— Вместе с братом мы пишем песни, делаем аранжировки, поэтому занятия с детьми могли бы стать интересным опытом, — рассуждает собеседник.

«Я ўжо ў камандзе, з карпаратыўнай поштай, прыглядаюся да новых умоў»

С 1 сентября работать с детьми продолжит и одна из самых известных учителей страны Анна Северинец. В начале июня педагог написала и опубликовала в Facebook стихотворение — обращение к президенту, а через неделю узнала: директор Смолевичской гимназии, где она работала шесть лет, не продлевает с ней контракт. О случившемся она рассказала на своей страничке в соцсети. С того момента Анне Константиновне стали поступать предложения о работе из частных школ и даже одной государственной.


Анна Северинец — учитель, писательница, автор нескольких книг по истории белорусской литературы. В прошлом году она стала «Учителем года Смолевичского района» в номинации «Русский язык и литература, белорусский язык и литература». Лауреат конкурса «Учитель года» Минской области в 2017 и 2020 года. Фото: Алина Орлова

— Прапаноў паступіла дастаткова, і ўсе яны былі вельмі прывабныя, таму для меня самае складанае было выбраць, — говорит Анна Северинец. — Абірала з прыватных устаноў, бо пасля таго, як па маёй сітуацыі выказаўся Карпенка (министр образования Игорь Карпенко. — Прим. TUT.BY), стала ясна: дзяржаўныя школы для мяне закрытыя.

До 17 августа педагог все еще является сотрудником Смолевичской районной гимназии и находится в отпуске. Параллельно с отдыхом в начале лета она ездила на собеседования, присматривалась к предложенным вакансиям — и уже выбрала место, где бы хотела работать. С сентября учитель начнет преподавать в одном из частных учебных заведений Минска.

— Пакуль мы заключылі джэнтльменскае пагадненне. Я ўжо ў камандзе, з карпаратыўнай поштай, прыглядаюся да новых умоў, — описывает ситуацию собеседница и говорит, что сразу как вариант рассматривала возможность работать репетитором, но позже отказалась от этой идеи. — Для мяне было вельмі важна захаваць магчымасць працаваць з дзецьмі ў аўдыторыі. Зараз мне давядзецца ездзіць са Смалявічаў на працу ў Мінск, але спадзяюся, мне зробяць плотны графік, каб я не кожны дзень праводзіла ў дарозе.

По словам Анны Северинец, когда она рассказала в Facebook о ситуации с контрактом, ее накрыла «гарачая хваля падтрымкі» от разных людей.

— У Смалявічах бацькі, дзеці, калегі — усе мяне вельмі падтрымлівалі, спрабавалі «адбіць», — не скрывает эмоций собеседница. — Я адчувала, што людзі перажываюць за мяне, і я вельмі ўдзячная ўсім.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Публичных людей, которые не побоялись высказаться о происходящем в Беларуси, а потом узнали, что их номера сняли с концертов, а передачи - с эфиров, в стране...
 
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