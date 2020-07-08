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«Руководство прислало СМС. На этом все». Публичные люди потеряли работу из-за своей позиции. Что дальше?
09.07.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Мне стало известно, что на канале ОНТ принято решение „обновить“ ведущих шоу „Удача в придачу“, — написал у себя в Instagram шоумен Дмитрий Кохно. — Это значит, 14 июля я не выйду в прямой эфир в вечерний прайм-тайм». Скорее всего, сложившаяся ситуация связана с эмоциональным постом ведущего о задержаниях возле магазина Symbal.by. Публичных людей, которые не побоялись высказаться о происходящем в Беларуси, а потом узнали, что их номера сняли с концертов, а передачи — с эфиров, в стране становится все больше и больше. О том, что происходит, когда вдруг гаснет свет софитов, они рассказали TUT.BY.
На ОНТ Дмитрий Кохно с 2016 года. И хотя он не является штатным сотрудником телеканала, многие зрители знают его как бессменного ведущего «Удачи в придачу». Параллельно с викториной в 2018-м и 2019-м он вел «Песню года в Беларуси», прошлогодний новогодний эфир, а также концерт у стелы 3 июля 2019-го.
Ведущего очень задела
— Следующий эфир «Удачи в придачу» должен быть 14 июля, — рассказывает Дмитрий. — Обычно за пару недель до шоу я получал график работы и предварительную версию сценария. Время шло, но мне ничего не приходило. Видя ситуацию с коллегами, которые высказались, я позвонил администратору съемочной группы на ОНТ, спросил, остаюсь ли я ведущим. В ответ услышал: было принято решение обновить и поменять ведущих.
Это еще не все. 3 июля Дмитрий Кохно должен был вести торжественное
— Моя кандидатура ведущего уже была согласована, но через несколько дней после выхода моего поста я получил СМС: «Дмитрий, очень жаль, нам настоятельно рекомендуют заменить ведущего», — цитирует сообщение собеседник. — С другой стороны, такое [замена] на рынке ведущих тоже может быть. Может, просто перехотели.
На ситуацию, в которой оказался, Дмитрий смотрит, «как взрослый человек». В 2010-м, говорит, его уже снимали с эфиров. На данный момент, продолжает собеседник, он не только человек с экрана, но и предприниматель: ведет бизнес-мероприятия и праздники. Сейчас, говорит, как и раньше, это его основной хлеб.
— Для меня телевидение — это прекрасный инструмент делать добрые дела, — делится эмоциями собеседник. — И если мне еще раз выпадет возможность там поработать, я обязательно за это возьмусь.
— Не пожалели, что написали этот пост?
— Благодаря людям, которые любят и уважают мою работу, я состоялся как телеведущий и медийная персона. Я должен быть с ними честен. И, когда я вижу, как в очередь у магазина врываются омоновцы, — это неправильно. […] Я как человек, минчанин, семьянин, как мужчина полностью против таких действий правоохранительных органов.
«Я увидел несправедливость и высказался. Что в этом плохого?»
Ситуация, которая произошла возле магазина Symbal.by, задела и возмутила немало людей. Об этом в своих соцсетях написали ведущие Денис Дудинский, Антон Мартыненко, Дмитрий Врангель, оперная певица Маргарита Левчук, гимнастка Мелитина Станюта.
Позже передачу со спортсменкой
— Я позвонил нашему куратору на телеканале, мне подтвердили, что руководство приказало не пускать программу в эфир. За объяснениями сказали обращаться к руководству, я позвонил, в ответ пришла СМС: «Я занят», на этом все, — ранее рассказывал TUT.BY Дмитрий Врангель.
С тех пор прошло полторы недели, с Дмитрием так никто и не связался. Сам он, честно признается, тоже больше на ОНТ не звонил. Программа в эфире не появлялась.
— Она и не может появиться, — объясняет ситуацию собеседник. — Мы не имеем никакой информации, поэтому материал, который мы присылали на «ветку» для эфиров, мы удалили и больше ничего туда не отправляли.
Сейчас Дмитрий активно занимается своим YouTube-каналом. На данный момент там около 3000 подписчиков. Параллельно ему приходят предложения о работе от разных бизнесменов. Даже сегодня, отмечает собеседник, пока гулял по центру Минска, к нему подошел один из ведущих бизнесменов страны. Мужчина поблагодарил путешественника за его действия и сказал: «Если что, обращайся». Правда, продолжает собеседник, ни одним предложением о помощи он пока не воспользовался.
— Если честно, я не вижу связи, как мой пост мог повлиять на то, что перестала выходить программа. Я увидел несправедливость и высказался. Что в этом плохого? — не скрывает эмоций ведущий. — Я живу как профессионал. Я думал, мы работаем, как в Лондоне или Сингапуре, и, если заключен договор (на выход программы. — Прим. TUT.BY), почему она перестала выходить?
«Если передо мной будет выбор — быть актрисой или человеком, я все-таки хочу остаться человеком»
Еще один ответ со стороны творческих людей на происходящее в стране:
Одна из создательниц этого проекта актриса и лидер группы NAKA Анастасия Шпаковская.
— Когда прошли задержания Тихановского и Бабарико, мне позвонила моя однокурсница Ольга Скворцова и сказала: «Настя, нужно что-то делать», — возвращается к тем событиям собеседница. — Я продолжала заниматься своими проектами, но ее слова сидели у меня в голове.
А дальше все совпало. Кто-то включил Анастасию в группу в Telegram, где более 1500 творческих людей обсуждают, как можно мирным путем повлиять на ход событий в стране.
— Я написала пост туда и на Facebook с предложением записать видео, в котором все мы выскажемся. Ведь, когда мы говорим по одиночке, это не имеет такого эффекта, как совместное обращение, — продолжает актриса. — И люди стали присылать мне видео. Кто-то, переживая за себя и близких, позже просил не включать их в ролик. Это их право. Я подкорректировала полученный материал и попросила своего однокурсника помочь мне с монтажом.
Дальше в планах выпустить вторую часть #культпротеста. В ней, надеется Анастасия, к актерам и музыкантам присоединятся медики, учителя, военные. Все это, говорит собеседница, они делают для того, чтобы люди перестали бояться и попытались быть услышанными.
В театре, где работает Анастасия, вопросов из-за проекта у нее не возникало.
— Если передо мной будет выбор — быть актрисой или человеком, я все-таки хочу остаться человеком, — рассуждает Анастасия. — Я не хочу бояться высказывать свое мнение, не хочу бояться протестовать против насилия только из-за того, что могу лишиться работы, которой отдала 20 лет жизни. Но я очень надеюсь, что мне не придется делать такой выбор.
— А как дела на работе у других актеров, которые записали видео?
— Насколько я знаю, у всех все хорошо.
На вопрос: «Как дела?» — победитель «Славянского базара — 2016» Алексей Гросс тоже отвечает: «Лучше всех». Артист держится на позитиве, хотя за последние две недели его жизнь, кажется, изменилась на 180 градусов. Выступления певца
Выступлений, считай, работы, говорит Алексей, у него сейчас нет. Зато есть огромная поддержка со стороны людей. Недавно ему предложили преподавать вокал в одной из частных детских школ. У артиста есть две недели, чтобы дать ответ.
— Вместе с братом мы пишем песни, делаем аранжировки, поэтому занятия с детьми могли бы стать интересным опытом, — рассуждает собеседник.
«Я ўжо ў камандзе, з карпаратыўнай поштай, прыглядаюся да новых умоў»
С 1 сентября работать с детьми продолжит и одна из самых известных учителей страны Анна Северинец. В начале июня педагог
— Прапаноў паступіла дастаткова, і ўсе яны былі вельмі прывабныя, таму для меня самае складанае было выбраць, — говорит Анна Северинец. — Абірала з прыватных устаноў, бо пасля таго, як па маёй сітуацыі
До 17 августа педагог все еще является сотрудником Смолевичской районной гимназии и находится в отпуске. Параллельно с отдыхом в начале лета она ездила на собеседования, присматривалась к предложенным вакансиям — и уже выбрала место, где бы хотела работать. С сентября учитель начнет преподавать в одном из частных учебных заведений Минска.
— Пакуль мы заключылі джэнтльменскае пагадненне. Я ўжо ў камандзе, з карпаратыўнай поштай, прыглядаюся да новых умоў, — описывает ситуацию собеседница и говорит, что сразу как вариант рассматривала возможность работать репетитором, но позже отказалась от этой идеи. — Для мяне было вельмі важна захаваць магчымасць працаваць з дзецьмі ў аўдыторыі. Зараз мне давядзецца ездзіць са Смалявічаў на працу ў Мінск, але спадзяюся, мне зробяць плотны графік, каб я не кожны дзень праводзіла ў дарозе.
По словам Анны Северинец, когда она рассказала в Facebook о ситуации с контрактом, ее накрыла «гарачая хваля падтрымкі» от разных людей.
— У Смалявічах бацькі, дзеці, калегі — усе мяне вельмі падтрымлівалі, спрабавалі «адбіць», — не скрывает эмоций собеседница. — Я адчувала, што людзі перажываюць за мяне, і я вельмі ўдзячная ўсім.
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«Руководство прислало СМС. На этом все». Публичные люди потеряли работу из-за своей позиции. Что дальше?
Публичных людей, которые не побоялись высказаться о происходящем в Беларуси, а потом узнали, что их номера сняли с концертов, а передачи - с эфиров, в стране...
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