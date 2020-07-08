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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Господдержка экономики в связи с эпидемической ситуацией составила уже около 23 млн. рублей Напомним, по указу Президента преференции и налоговые льготы получают предприятия из наиболее пострадавших отраслей экономики. Этот процесс не останавливается,...

Напомним, по указу Президента преференции и налоговые льготы получают предприятия из наиболее пострадавших отраслей экономики. Этот процесс не останавливается, постоянно анализируются запросы о помощи. Об этом сегодня рассказал премьер-министр Роман Головченко, посещая Борисовский завод БАТЭ. Правительство сейчас рассматривает варианты его поддержки. На предприятии работает больше тысячи человек, поэтому оно должно функционировать. При этом нужно повысить эффективность производства.