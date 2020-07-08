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Господдержка экономики в связи с эпидемической ситуацией составила уже около 23 млн. рублей
08.07.2020 20:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНапомним, по указу Президента преференции и налоговые льготы получают предприятия из наиболее пострадавших отраслей экономики. Этот процесс не останавливается, постоянно анализируются запросы о помощи. Об этом сегодня рассказал премьер-министр Роман Головченко, посещая Борисовский завод БАТЭ. Правительство сейчас рассматривает варианты его поддержки. На предприятии работает больше тысячи человек, поэтому оно должно функционировать. При этом нужно повысить эффективность производства.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: "Стратегия развития у предприятия есть, но надо еще раз сверить финансовые потоки, позволят ли они обслуживать имеющиеся кредиты. Никто не говорит, что государство что-то спишет или простит. Позиция Президента очень четкая: если ты взял, значит, надо заработать и отдать. Просто мы можем предоставить более льготные условия этого возврата".
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Напомним, по указу Президента преференции и налоговые льготы получают предприятия из наиболее пострадавших отраслей экономики. Этот процесс не останавливается,...
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