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Салат с фасолью, черри и песто
09.07.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Лимон делает приятным вкус авокадо. Эти два продукта очень хорошо сочетаются. В дополнение к этому лимонная кислота значительно снижает процесс окисления, и авокадо не потемнеет.
Фасоль из банки сбрасываем на дуршлаг, даем жидкости стечь. Фасоль не промываем! Выкладываем ее в салатницу, добавляем помидоры черри и замаринованные лук и авокадо. Заправляем соусом песто.
В магазинах можно купить готовый соус песто, а можно сделать самим. Для этого понадобятся кедровые орешки, базилик, петрушка и оливковое масло.
Перемешиваем салат, пробуем на вкус -в песто может быть достаточно соли. Если маловато, солим и перчим.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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Возьмем: 1 банку консервированной фасоли в собственном соку, 10 помидоров черри, половину красной луковицы, половину авокадо, немного лимонного сока, ...
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