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Салат с фасолью, черри и песто

09.07.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 1 банку консервированной фасоли в собственном соку,
  • 10 помидоров черри,
  • половину красной луковицы,
  • половину авокадо,
  • немного лимонного сока,
  • готовый соус песто. 
Помидоры черри разрезаем пополам. Половинку красной луковицы нарезаем очень тонкими полукольцами. Всыпаем в плошку и заливаем соком половинки лимона.  Авокадо очищаем от кожуры, нарезаем кубиком и кладем в плошку к луку. Перемешиваем. 

Лимон делает приятным вкус авокадо. Эти два продукта очень хорошо сочетаются. В дополнение к этому лимонная кислота значительно снижает процесс окисления, и авокадо не потемнеет. 

Фасоль из банки сбрасываем на дуршлаг, даем жидкости стечь. Фасоль не промываем! Выкладываем ее в салатницу, добавляем помидоры черри и замаринованные лук и авокадо. Заправляем соусом песто. 

В магазинах можно купить готовый соус песто, а можно сделать самим. Для этого понадобятся кедровые орешки, базилик, петрушка и оливковое масло. 

Перемешиваем салат, пробуем на вкус -в песто может быть достаточно соли. Если маловато, солим и перчим. 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

 
 
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Возьмем:  1 банку консервированной фасоли в собственном соку, 10 помидоров черри, половину красной луковицы, половину авокадо, немного лимонного сока, ...
 
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