Источник материала: БT

1 банку консервированной фасоли в собственном соку,

10 помидоров черри,

половину красной луковицы,

половину авокадо,

немного лимонного сока,

готовый соус песто.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Салат с фасолью, черри и песто Возьмем: 1 банку консервированной фасоли в собственном соку, 10 помидоров черри, половину красной луковицы, половину авокадо, немного лимонного сока, ...

Возьмем:Помидоры черри разрезаем пополам. Половинку красной луковицы нарезаем очень тонкими полукольцами. Всыпаем в плошку и заливаем соком половинки лимона. Авокадо очищаем от кожуры, нарезаем кубиком и кладем в плошку к луку. Перемешиваем.Фасоль из банки сбрасываем на дуршлаг, даем жидкости стечь. Фасоль не промываем! Выкладываем ее в салатницу, добавляем помидоры черри и замаринованные лук и авокадо. Заправляем соусом песто.Перемешиваем салат, пробуем на вкус -в песто может быть достаточно соли. Если маловато, солим и перчим.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!