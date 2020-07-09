«Ягоду принимают по 2,5 рубля за кг». В клубничной столице заканчивается сезон

Источник материала: Tut.by

В агрогородке Дворец, Лунинецкого района, заканчивается клубничный сезон, пишет «Медиа-Полесье» .





В последние дни на местный ягодный рынок приезжало не больше 15 машин скупщиков.

— Клубника отходит, — рассказал директор рынка Игорь Прокопович. — Проливной дождь в ночь на 7 июля основательно нанес удар по последней ягоде. Полагаю, к выходным рынок «успокоится». Но окончательно не свернется, будет продолжать работу.

Райпотребсоюз принимает ягоду по 30 и 50 копеек. За хорошую ягоду скупщики дают 2 — 2,5 рубля.

По словам Игоря Прокоповича, в пик сезона с рынка ежедневно вывозили в среднем 50 тонн клубники. Пришедшая на смену черника не сможет обеспечить такой масштаб даже приблизительно.