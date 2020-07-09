Что на столе у школьника? Комитет госконтроля следит за организацией питания в школах

Источник материала: Полымя

Родителей школьников в апреле-мае текущего года волновал вопрос организации питания с учетом ситуации с пандемией короновируса. Ведь качественное, правильное питание, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований – залог здоровья каждого.





На контроле в Комитете области находится выполнение поручений Главы государства в сфере питания обучающихся.

Ранее в 2018-2019 годах Комитетом госконтроля устанавливались многочисленные нарушения в части несоблюдения норм питания школьников, энергетической ценности блюд, допускались нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм и правил, имели место факты недовложений продуктов при приготовлении блюд.

С целью изучения в области текущей ситуации с организацией питания в школах в Комитете в мае текущего года работали телефоны «горячей линии», на которые обратилось только 3 человека, что свидетельствует о снижении проблем в данной сфере.

Во всех учреждениях образования обеспечена возможность осуществить безналичный расчет оплаты за питание. На объектах питания, где осуществляется оборот наличных денежных средств, установлено кассовое оборудование. Внедрены электронные программы сопровождения питания (программы учета пищевых продуктов и выполнения норм питания).

Ежегодно обновляются примерные двухнедельные рационы питания с учетом вкусовых предпочтений обучающихся и соблюдением принципов детской диетики.

Вместе с тем, единичные нарушения были установлены в текущем году при проверке одного из комбинатов школьного питания области.

Установлено в частности, что разработанное обществом примерное двухнедельное меню, а также дневные рационы (фактическое питание) не отвечали в полной мере установленным требованиям по энергетической ценности. Не выполнялись натуральные нормы питания по отдельным группам продуктов, таким как соки, фрукты, молоко, кисломолочные продукты, сыр, в то время как потребление колбасных изделий, круп, макаронных изделий значительно превышало установленные нормы.

Выявлены отдельные нарушения правил торговли, санитарных норм и правил в школьных буфетах.

По результатам проверки субъекту направлено предписание об устранении выявленных нарушений, виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Контроль за выполнением поручений Главы государства, касающихся организации питания в учреждениях образования, будет продолжен, в том числе при организации питания в детских оздоровительных лагерях.