В Лунинецком районе из семьи забрали детей после того, как 5-летняя девочка выпала из окна

Источник материала: Tut.by

В Лунинецком районе органы опеки проверили условия воспитания в семье, где из окна квартиры на третьем этаже выпала пятилетняя девочка. Детей признали нуждающимися в госзащите и отправили в приют, сообщает прокуратура Брестской области .





Проверка семьи проводилась по предписанию лунинецкой прокуратуры. Поводом послужил инцидент, который произошел в деревне Межлесье 7 марта этого года. В тот день из окна квартиры на третьем этаже выпал пятилетний ребенок.

Как выяснилось, мама оставила детей под присмотром своего брата и ушла. Мужчина в присутствии племянников распивал со знакомым спиртное. Мама вернулась домой пьяная. Двух старших детей она отправила на улицу, а пятилетнюю дочь оставила в квартире.

Пока мама спала, малышка забралась на подоконник и выпала из окна. Ребенка под окнами трехэтажного дома обнаружил сосед. Он вызвал скорую и ухаживал за девочкой до их приезда. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением.

Во время проверки выяснилось, что дети из этой семьи ранее дважды признавались нуждающимися в госзащите: в 2017 и 2019 годах, но должных мер никто не принял. По требованию прокуратуры виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Из-за участившихся случаев падения детей из окон территориальные прокуроры Брестской области организовали постоянный мониторинг соблюдения правил безопасности при организации досуга несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Брестской области.