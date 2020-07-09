Аграрии Могилевщины финансово поддержат строительство нового радиологического корпуса областного онкодиспансера

Источник материала: Кировец

Сельскохозяйственные предприятия и организации Могилевщины финансово поддержат строительство нового радиологического корпуса областного онкодиспансера. Такое решение было принято сегодня на региональном совещании с участием председателя облисполкома Леонида Зайца.









Необходимость возведения данного объекта возникла из-за существования значительной очереди на прохождение лучевой терапии. По словам главного врача Могилевского областного онкологического диспансера Сергея Батовского, сегодня на учете состоит более 36 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями. Порядка 3 тыс. ежегодно нуждаются в лучевой терапии, но получает лечение таким методом лишь около 1 тыс. из-за недостатка оборудования.

Сегодня в учреждении здравоохранения есть два линейных ускорители, и они работают по максимуму — в две смены. «Мы стараемся скорректировать лечение пациентов в «листе ожидания» другими методами, но опухоли ведут себя по- разному», — подчеркнул Сергей Батовский.

Благодаря новому радиологическому корпусу и дополнительному оборудованию появится возможность спасать жизни, предотвращая значительные последствия для организма, с которыми сталкиваются онкологические пациенты, отметил начальник главного управления по здравоохранению Александр Старовойтов. «Современная лучевая терапия направлена точно на опухоль, поэтому при ней сокращается количество ожогов, повреждений смежных органов, а, значит, увеличивается не только продолжительность жизни, но и ее качество», — констатировал он. Кроме того, в корпусе разместят УЗИ-аппараты, которые сейчас разбросаны по всему диспансеру, что создает проблемы как медперсоналу, так и пациентам.

Профинансировать закупку современного оборудования – двух линейных ускорителей и гамма-аппарата – намерено Министерство здравоохранения. Средняя их стоимость составит Br13-16 млн. А построить новый корпус области нужно собственными силами. По проекту это около Br12 млн. Сумма значительная, даже если учесть, что планируется еще раз проработать данный вопрос и оптимизировать затраты до Br8 млн. Именно поэтому было принято решение обратиться за помощью к аграриям. Тем более подобный опыт у региона уже есть. Благодаря пониманию и финансовой поддержке со стороны предприятий в области завершили строительство нового лечебного корпуса Центральной районной больницы в Осиповичах, родильного дома могилевской СМП, скоро откроется новая поликлиника в микрорайоне Казимировка Могилева, начато возведение кардиохирургического корпуса Могилевской областной больницы.





По словам Леонида Зайца, будет принято решение, по которому сельхозпредприятия и организации 0,6% от выручки направят на специальный счет. Присоединиться к хорошей инициативе намерен Могилевский областной совет ветеранов, Могилевская областная организация Белорусского профсоюза АПК, предприятия переработки региона. Заниматься возведением нового корпуса будет ОАО «Строительный трест № 12», зарекомендовавший себя на многих значимых городских объектах. Завершить строительство намерены к июлю 2021 года, чтобы уже в сентябре-ноябре можно было оказывать полноценную помощь людям.



