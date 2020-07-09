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Президент проводит встречу с представителями крупнейших СМИ Беларуси
09.07.2020 12:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси в эти минуты проводит встречу с представителями крупнейших средств массовой информации.
Журналисты, редакторы, эксперты, а также руководители медиаизданий - всего около 250 человек собрались во Дворце Независимости. В самом начале общения Глава государства отметил, что хорошо относится к наличию альтернативных точек зрения. По словам Александра Лукашенко, выработано четкое требование, чтобы при подготовке любого мероприятия обязательно учитывались разные взгляды и позиции, обязательно была альтернатива, конкуренция, столкновение мнений. Во Дворце Независимости сегодня также и белорусские чиновники, отвечающие за работу и развитие медиасреды страны.
Отметим, что ранее похожие встречи прошли с активами в Минске, Могилевской, Гродненской, Брестской и Минской областях. Кроме того, недавно Александр Лукашенко встречался в столице с педагогическим активом страны. Все подробности в наших следующих выпусках.
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Президент Беларуси в эти минуты проводит встречу с представителями крупнейших средств массовой информации. Журналисты, редакторы, эксперты, а также...
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