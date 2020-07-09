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Граница, дружественная детям

Развлекательная зона для маленьких туристов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Национальном аэропорту открылись четыре специальных пункта пропуска для семей с детьми Граница, дружественная детям Сделать путешествие с детьми комфортнее, а пересечение границ дружественным. Такую задачу перед собой поставили Детский фонд...

Сделать путешествие с детьми комфортнее, а пересечение границ дружественным. Такую задачу перед собой поставили Детский фонд ЮНИСЕФ и Госпогранкомитет нашей страны. Для реализации совместного проекта выбран Национальный аэропорт, где с сегодняшнего дня открылись четыре специальных пункта пропуска для семей с детьми.Для маленьких туристов организовали детскую зону с горками, интерактивными играми и кафе.