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В Национальном аэропорту открылись четыре специальных пункта пропуска для семей с детьми
09.07.2020 12:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Граница, дружественная детям
Сделать путешествие с детьми комфортнее, а пересечение границ дружественным. Такую задачу перед собой поставили Детский фонд ЮНИСЕФ и Госпогранкомитет нашей страны. Для реализации совместного проекта выбран Национальный аэропорт, где с сегодняшнего дня открылись четыре специальных пункта пропуска для семей с детьми.
Развлекательная зона для маленьких туристов
Для маленьких туристов организовали детскую зону с горками, интерактивными играми и кафе.
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Граница, дружественная детям Сделать путешествие с детьми комфортнее, а пересечение границ дружественным. Такую задачу перед собой поставили Детский фонд...
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