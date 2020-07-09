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Прокурор запросил для Втюрина 14 лет колонии усиленного режима

09.07.2020 13:08 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Гособвинитель отметил, что Втюрин своей вины, фактически, не признал. Прокурор запросил для обвиняемого вдвое больше, чем для остальных фигурантов дела: 14 лет колонии усиленного режима, а также лишения звания полковник и конфискации суммы, равной сумме полученной взятки.

В Верховном суде второй день продолжаются прения сторон по громкому «делу Втюрина». По делу проходят 16 человек, среди которых - экс-заместитель генерального секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин, который лоббировал в Беларуси интересы российской компании, за что получал взятки. Первыми слово взяли государственные обвинители Сергей Гиргель и Кирилл Чубковец, которые заявили: вина всех фигурантов дела доказана, из 16 человек сейчас 12 находятся за решеткой. В отношении остальных приняты другие меры пресечения: залог, подписка о невыезде, домашний арест, сообщает tut.by.

Прокуроры запросили для обвиняемых следующие сроки: для Андрея Втюрина - 14 лет колонии усиленного режима (за получение взятки в 192 тысячи долларов), лишение звания полковник, конфискация 192 тысяч долларов. Для бывшего гендиректора «Белтелекома» Сергея Сиводедова, обвиняемого в получении 470 тысяч долларов взятки - 7 лет лишения свободы, так как было выполнено  досудебное соглашение. Для Феликса Касперовича, экс-председателя правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», который обвиняется в получении совместно с Подгорным взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов прокурор запросил 7,5 лет лишения свободы. Для Андрея Подгорного, бывшего заместителя начальника Главного управления информационных технологий Нацбанка (получение совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов) - запрошено 7,5 лет лишения свободы и конфискация 526 тысяч долларов, остальная часть нанесенного ущерба уже погашена. Для Владимира Жилина, который был руководителем «Мобильного сервиса» (Минск) и обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 900 250 долларов, обвинение запросило 5 лет лишения свободы.

Напомним, что накануне суд наложил арест на найденные в ходе следственных мероприятий по «делу Втюрина» деньги четырех фигурантов дела: Касперовича, Подгорного, Сиводедова и Втюрина. В перечне имущества $20 тыс., облигации на $377 тыс. и 5 тыс. евро, которые были изъяты у бывшего председателя правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликса Касперовича. Также $719 тыс., 7,5 тыс. евро и 10 слитков золота, каждый весом по 100 г, которые принадлежат бывшему заместителю начальника главного управления информационных технологий Национального банка Андрею Подгорному. В списке более 21 тыс. евро и $470 тыс. бывшего гендиректора «Белтелекома» Сергея Сиводедова, а также изъятые у бывшего заместителя генерального секретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина в машине $148 тыс., найденные дома $30,8 тыс. и более 25 тыс. евро, обнаруженные в служебном кабинете $31 тыс. 

29 апреля минувшего года появилась информация о задержании заместителя генерального секретаря Совета безопасности Беларуси полковника Андрея Втюрина. Сообщалось, что он был задержан КГБ за получение крупной взятки в 150 тысяч долларов. Пятого мая был официально подтвержден арест Сергея Сиводедова. Подгорный и Касперович были задержаны ранее, в конце декабря 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Гособвинитель отметил, что Втюрин своей вины, фактически, не признал.
 
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