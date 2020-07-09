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Прокуроры просят приговорить экс-замглавы Совбеза Андрея Втюрина к 14 годам колонии
09.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Верховном суде второй день продолжаются прения сторон по громкому «делу Втюрина». Первыми слово взяли государственные обвинители Сергей Гиргель и Кирилл Чубковец.
— Коррупция оказывает исключительно вредное влияние, — с этих слов свое выступление начал государственный обвинитель Сергей Гиргель.
По мнению прокуратуры, вина 16 обвиняемых доказана. Напомним, одним вменяют
Как отмечает в своей речи государственный обвинитель, некоторые фигуранты «пытались продемонстрировать деятельное раскаяние», в процессе не раз фигурировали
Прокуроры не раз делают акцент на том, что вина фигурантов доказана материалами уголовного дела, показаниями самих обвиняемых, свидетелей, а также изъятыми документами и материалами оперативно-розыскной деятельности. Встречи обвиняемых записывались скрытой камерой.
— «Мы уже что-то почувствуем?» — прокурор зачитывает фразу заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина во время встречи в кафе в 2018 году с Владимиром Казанцевым, представителем «Смартлабс».
Гособвинитель уверен: так Втюрин спрашивал про ожидаемую взятку, ведь он лоббировал интересы российской компании. Благодаря покровительству Втюрина, уверено обвинение, был заключен договор с «Белтелеком» на поставку приставок Смарт-Zala на сумму в 6 859 000 долларов.
Очередную взятку Втюрину передали в 2019 году и тут же был задержан. При нем было 148 тысяч долларов, в служебном кабинете — 31 тысяча долларов, дома у Втюрина обнаружили еще 25 тысяч евро и 30 тысяч долларов.
— Втюрин фактически вину не признал, — говорит прокурор Кирилл Чубковец и ставит под сомнения слова Втюрина о том, что найденные деньги не взятки, а деньги взятые под залог.
Какое наказание запросили прокуроры обвиняемым?
Андрей Втюрин, заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в 192 000 долларов — 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, лишение звания полковник, конфискация 192 тысяч долларов.
Сергей Сиводедов, генеральный директор «Белтелекома», взятка в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро — 7 лет лишения свободы. Была применена ст. 69 УК, так как он выполнил досудебное соглашение
Феликс Касперович, председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», обвиняется в получении совместно с Подгорным взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов — 7,5 лет лишения свободы.
Андрей Подгорный, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов — лет лишения свободы — 7,5 лет лишения свободы, конфискация 526 тысяч долларов, остальные он уже погасил.
Игорь Кудасов, начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь, взятка не менее 30 000 долларов — 5 лет лишения свободы, взыскать 30 тысяч долларов.
Юрий Зданевич, директор Информационно-вычислительного центра Министерства финансов, взятка 82 500 долларов — 7 лет лишения свободы, конфисковать 20 тысяч долларов и 8 тысяч евро, еще 52 тысячи долларов с него взыщут в счет погашения ущерба.
(Обновляется)
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В Верховном суде второй день продолжаются прения сторон по громкому «делу Втюрина». Первыми слово взяли государственные обвинители Сергей Гиргель и Кирилл...
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