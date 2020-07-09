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«Царское село», «Русалка Аллка», «Свечки». В Могилеве составляют «народную карту» города
09.07.2020 12:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве создают «народную карту» города — виртуальную. На нее уже нанесли около 40 народных топонимов. И продолжить это может любой желающий. Проект позже из виртуального планируют перенести на улицы Могилева.
Создавать «народную карту» начали во время
Теперь все могилевчане могут нанести на нее народные топонимы —
Например, на карте уже отмечены «Русалка Аллка» — скульптура русалки на реке Дубровенка, «Царское село» — микрорайон Николаевка-2, «Зорька» — кинотеатр «Чырвоная Зорка», «Советы» — площадь Славы, которую переименовали из Советской 16 лет назад, 3 июля 2004 года.
В Центре городских инициатив говорят, что цель составления народной карты — узнать, каким видят Могилев жители разных районов города.
— Мы предлагаем разместить эти карты на постоянной основе в разных районах города в формате баннеров. Это будет напоминанием горожанам, что Могилев — разный, а его индивидуальность создаем мы сами, — сказала координатор проектов Центра городских инициатив Татьяна Алексо.
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Карту потом планируют перенести на улицы города.
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