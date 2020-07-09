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«Царское село», «Русалка Аллка», «Свечки». В Могилеве составляют «народную карту» города

09.07.2020 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве создают «народную карту» города — виртуальную. На нее уже нанесли около 40 народных топонимов. И продолжить это может любой желающий. Проект позже из виртуального планируют перенести на улицы Могилева.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Создавать «народную карту» начали во время фестиваля уличной культуры «Doma», который проводил с 15 по 27 июня Центр городских инициатив. Проект начался с воркшопа «Ментальные карты города», на котором участники и начали создавать «народную карту».

Теперь все могилевчане могут нанести на нее народные топонимы — вот тут. Причем неформальные названия можно давать не только улицам, но паркам, районам, скульптурам, зданиям.

Например, на карте уже отмечены «Русалка Аллка» — скульптура русалки на реке Дубровенка, «Царское село» — микрорайон Николаевка-2, «Зорька» — кинотеатр «Чырвоная Зорка», «Советы» — площадь Славы, которую переименовали из Советской 16 лет назад, 3 июля 2004 года.

В Центре городских инициатив говорят, что цель составления народной карты — узнать, каким видят Могилев жители разных районов города.

— Мы предлагаем разместить эти карты на постоянной основе в разных районах города в формате баннеров. Это будет напоминанием горожанам, что Могилев — разный, а его индивидуальность создаем мы сами, — сказала координатор проектов Центра городских инициатив Татьяна Алексо.

 
Теги: Могилев
 
 
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