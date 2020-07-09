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На Орловской мужчина упал в воду с моста. Он погиб

09.07.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В улице Орловской в Минске мужчина упал в воду с моста. В МЧС сообщают, что он погиб.

Мужчина на вид 40−50 лет перевесился через забор на мосту, упал в воду и погиб.

— ОСВОД достал тело. Медики после реанимационных мероприятий констатировали смерть, — сообщили в МЧС.

ОСВОД прибыл в течение полутора минут после сообщения о происшествии, подняв тело, начали реанимационные мероприятия.

— Мужчина перевесился через забор вниз головой, ударился о дно водоема, — сообщили в ОСВОД.

Причины случившего неизвестны.

 
Теги: Минск
 
 
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В районе Орловской мужчина с моста упал в воду. В МЧС сообщают, что он погиб.
 
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