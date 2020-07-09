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Президент: Я хорошо воспринимаю разные точки зрения
09.07.2020 13:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Журналисты, редакторы, эксперты, а также руководители медиаизданий - всего около 250 человек собрались во Дворце Независимости, в том числе и чиновники, отвечающие за развитие СМИ.
Все подробности общения Главы государства с представителями СМИ в наших следующих выпусках.
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Президент Беларуси в эти минуты проводит встречу с представителями крупнейших средств массовой информации. Журналисты, редакторы, эксперты, а также...
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