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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент: Я хорошо воспринимаю разные точки зрения Президент Беларуси в эти минуты проводит встречу с представителями крупнейших средств массовой информации. Журналисты, редакторы, эксперты, а также...

Журналисты, редакторы, эксперты, а также руководители медиаизданий - всего около 250 человек собрались во Дворце Независимости, в том числе и чиновники, отвечающие за развитие СМИ.Все подробности общения Главы государства с представителями СМИ в наших следующих выпусках.