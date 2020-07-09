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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые спортивные объекты на лыжероллерной трассе в Партизанском районе Минска На обновленном маршруте появились огневой рубеж - площадка для стрельбы, зона воркаута с антивандальными тренажерами и пункт проката, в котором расширили...

На обновленном маршруте появились огневой рубеж - площадка для стрельбы, зона воркаута с антивандальными тренажерами и пункт проката, в котором расширили ассортимент спортивного инвентаря и установили душевые кабины. Что касается самой лыжероллерной трассы, то надо отметить, что ее длина в два с половиной километра подойдет как для любителей, так и профессионалов.Партизанский район самый молодой в столице. На территории расположены 342 спортивных объекта.