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Новые спортивные объекты на лыжероллерной трассе в Партизанском районе Минска
09.07.2020 16:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа обновленном маршруте появились огневой рубеж - площадка для стрельбы, зона воркаута с антивандальными тренажерами и пункт проката, в котором расширили ассортимент спортивного инвентаря и установили душевые кабины. Что касается самой лыжероллерной трассы, то надо отметить, что ее длина в два с половиной километра подойдет как для любителей, так и профессионалов.
Партизанский район самый молодой в столице. На территории расположены 342 спортивных объекта.
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На обновленном маршруте появились огневой рубеж - площадка для стрельбы, зона воркаута с антивандальными тренажерами и пункт проката, в котором расширили...
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