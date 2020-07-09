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Новые спортивные объекты на лыжероллерной трассе в Партизанском районе Минска

09.07.2020 16:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На обновленном маршруте появились огневой рубеж - площадка для стрельбы, зона воркаута с антивандальными тренажерами и пункт проката, в котором расширили ассортимент спортивного инвентаря и установили душевые кабины. Что касается  самой лыжероллерной трассы, то надо отметить, что ее длина в  два с половиной километра  подойдет  как для любителей,  так и профессионалов.

Партизанский район самый молодой в столице. На территории расположены 342 спортивных объекта.

 
 
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На обновленном маршруте появились огневой рубеж - площадка для стрельбы, зона воркаута с антивандальными тренажерами и пункт проката, в котором расширили...
 
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