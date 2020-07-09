Убийство двух новорожденных детей в Житковичском районе: расследование завершено, дело ушло в суд

Источник материала: Tut.by

Управление по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении 37-летней безработной жительницы Житковичского района и ее 36-летнего знакомого, которым инкриминированы организация убийства и убийство двух новорожденных детей, сообщили в ведомстве.



Фото: Генпрокуратура Беларуси

Согласно предъявленному обвинению, женщина в период с 2014 по 2015 год организовала, а ранее неоднократно судимый за кражи мужчина совершил убийство их двоих новорожденных детей.

В Генеральной прокуратуре пришли к выводу о наличии достаточных доказательств виновности обвиняемых, полном и всестороннем исследовании обстоятельств преступлений.

Действия женщины квалифицировали как организацию убийств заведомо малолетних, а мужчины — как убийства. Уголовное дело направили для рассмотрения в Гомельский областной суд. Примененную к обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель Генпрокурора оставил без изменения.

В рамках расследования дела стало известно, что в этот период времени на иждивении у обвиняемых находились еще четверо несовершеннолетних. Мужчина и женщина злоупотребляли спиртными напитками, не уделяли должного внимания их воспитанию, поэтому в мае 2012 года компетентные органы Гомельской области признали детей находящимися в социально опасном положении. Однако в мае 2015 года данное решение отменили.

Принятые меры в отношении семьи оказались неэффективными, поскольку не смогли предупредить особо тяжкие преступления против жизни. Поэтому прокуратура Гомельской области внесла представление в адрес заместителя председателя облисполкома, после рассмотрения которого должностные лица территориальных сельисполкома и амбулатории привлечены к дисциплинарной ответственности, а директор местного детского сада-средней школы освобожден от занимаемой должности.