ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Убийство двух новорожденных детей в Житковичском районе: расследование завершено, дело ушло в суд

09.07.2020 15:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Управление по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении 37-летней безработной жительницы Житковичского района и ее 36-летнего знакомого, которым инкриминированы организация убийства и убийство двух новорожденных детей, сообщили в ведомстве.


Фото: Генпрокуратура Беларуси

Согласно предъявленному обвинению, женщина в период с 2014 по 2015 год организовала, а ранее неоднократно судимый за кражи мужчина совершил убийство их двоих новорожденных детей.

В Генеральной прокуратуре пришли к выводу о наличии достаточных доказательств виновности обвиняемых, полном и всестороннем исследовании обстоятельств преступлений.

Действия женщины квалифицировали как организацию убийств заведомо малолетних, а мужчины — как убийства. Уголовное дело направили для рассмотрения в Гомельский областной суд. Примененную к обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель Генпрокурора оставил без изменения.

В рамках расследования дела стало известно, что в этот период времени на иждивении у обвиняемых находились еще четверо несовершеннолетних. Мужчина и женщина злоупотребляли спиртными напитками, не уделяли должного внимания их воспитанию, поэтому в мае 2012 года компетентные органы Гомельской области признали детей находящимися в социально опасном положении. Однако в мае 2015 года данное решение отменили.

Принятые меры в отношении семьи оказались неэффективными, поскольку не смогли предупредить особо тяжкие преступления против жизни. Поэтому прокуратура Гомельской области внесла представление в адрес заместителя председателя облисполкома, после рассмотрения которого должностные лица территориальных сельисполкома и амбулатории привлечены к дисциплинарной ответственности, а директор местного детского сада-средней школы освобожден от занимаемой должности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действия женщины квалифицировали как организацию убийств заведомо малолетних, а мужчины - как убийства.
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко: Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика