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Детской железной дороге - 65 лет
09.07.2020 16:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня после зимнего перерыва Детская железная дорога впервые приняла пассажиров. Сезон летних перевозок в этом году открылся в юбилейный, 65-й раз. Маршрут локомотива остался неизменным - около четырех километров. Длится путешествие на детском поезде чуть более получаса. Пассажиров в этом году как на перроне, так и во время поездки будут сопровождать почти две сотни юных сотрудников станции.
На отправлении столичного экспресса побывал Илья Цветков (видео).
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Сегодня после зимнего перерыва Детская железная дорога впервые приняла пассажиров. Сезон летних перевозок в этом году открылся в юбилейный, 65-й раз. Маршрут...
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