«Звездный час» в присутствии фанатов и «Букет добра»: как изменился «Славянский базар»

Источник материала: Полымя

Новый формат программы «Славянского базара», «Звездный час» в присутствии фанатов и акция «Букет добра» — о том, как изменился форум с учетом эпидситуации и что ожидает гостей фестивального Витебска в этом году, сегодня на брифинге рассказал журналистам директор форума, генеральный директор Центра культуры «Витебск» Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.





По словам директора, программа мероприятий в Летнем амфитеатре существенно обновилась. «Мы переформатировали немного первый конкурсный день молодых исполнителей. Проект получил название «Беларусь вітае сяброў». Вместе с конкурсантами на сцену выйдут белорусские артисты. Это будет большой гала-концерт в сопровождении Президентского оркестра. По ряду причин перенесены на следующий год концерт Томаса Андерса и проект «Рок на все времена». Вместе с тем сохранились в афише проекты «Золотой хит», «Шансон ТВ — все звезды», объединенный со вторым конкурсным днем исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020″ концерт торжественного закрытия с участием шоу-балета Аллы Духовой Todes. Все заявленные артисты подтвердили свое участие — и Филипп Киркоров, и Елена Ваенга», — отметил Глеб Лапицкий.

Директор фестиваля обратил внимание, что доступ на сцену Летнего амфитеатра для поклонников, желающих вручить любимым артистам цветы, будет закрыт. «Мы не можем никому запретить приходить с цветами. Более того, если артист сам изъявит желание пройти в зал, у людей будет возможность вручить ему букет. Однако мы предлагаем альтернативу данному жесту — акцию «Букет добра», получившую распространение во всем мире. В ближайшее время будет объявлен благотворительный счет, на который можно будет перечислить деньги, предназначавшиеся на покупку букета. Все собранные средства будут перечислены в помощь детям», — рассказал Глеб Лапицкий.

Источник: БелТА