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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перспективы развития Копыльского района сегодня оценила делегация Миноблисполкома Она посетила крупные сельскохозяйственные предприятия, ознакомилась с инициативами в области малого предпринимательства. Во время визита губернатор отметил:...

Она посетила крупные сельскохозяйственные предприятия, ознакомилась с инициативами в области малого предпринимательства. Во время визита губернатор отметил: Копыльский район динамично развивается, однако некоторым предприятиям необходима модернизация. Именно это ключ к дальнейшему экономическому развитию района.В следующем году Копыль примет День белорусской письменности. К культурному празднику проведут масштабные работы по благоустройству города, а также усовершенствуют деятельность коммунальных служб.