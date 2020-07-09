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Перспективы развития Копыльского района сегодня оценила делегация Миноблисполкома
09.07.2020 16:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОна посетила крупные сельскохозяйственные предприятия, ознакомилась с инициативами в области малого предпринимательства. Во время визита губернатор отметил: Копыльский район динамично развивается, однако некоторым предприятиям необходима модернизация. Именно это ключ к дальнейшему экономическому развитию района.
В следующем году Копыль примет День белорусской письменности. К культурному празднику проведут масштабные работы по благоустройству города, а также усовершенствуют деятельность коммунальных служб.
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Она посетила крупные сельскохозяйственные предприятия, ознакомилась с инициативами в области малого предпринимательства. Во время визита губернатор отметил:...
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