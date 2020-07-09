Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз погоды на 10 июля Синоптическая ситуация в Беларуси ночью по западу, утром и днем на большей части территории республики погодные условия будут определять атмосферные фронты,...

Синоптическая ситуация в Беларуси ночью по западу, утром и днем на большей части территории республики погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.Внимание!Утром и днем 10 июля (пятница) местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в дневные часы в отдельных районах – грозы.