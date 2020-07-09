В КГБ рассказали подробности дела Белгазпромбанка

«ПриватЛизинг» давал людям товары в рассрочку или лизинг, а рассчитывался с продавцом кредитными ресурсами банка.

Об этом заявил глава отдела следственного управления КБ Беларуси Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ .

По словам Бычека, задержано свыше 20 человек, в том числе экс-руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

В ходе допросов фигуранты дела сотрудничают со следствием, информируют о эпизодах, которые легли в основу обвинения. Один из них касается компании «ПриватЛизинг».

«Если вкратце, то суть бизнеса заключается в следующем. "ПриватЛизинг" реализовывал населению товары в рассрочку или лизинг и рассчитывался с продавцом за счет кредитных ресурсов банка. Таким образом, успешность деятельности компании напрямую зависела от условий, на которых банк предоставлял кредитные ресурсы. Руководством банка, в том числе председателем правления Виктором Бабарико, предпринимателям было поставлено условие: за благоприятное решение вопросов о кредитовании на выгодных условиях они должны были предоставлять часть прибыли в виде так называемого отката», - сказал Бычек.

По словам представителя КГБ, в цепи схемы было большое количество звеньев, поэтому раскрыть ее было очень сложно.

«На имя юриста банка, а также сотрудника банка - близкого друга Бабарико - были учреждены ряд зарубежных субъектов хозяйствования, которые вошли в состав учредителей "ПриватЛизинга". Одновременно с этим в офшорных юрисдикциях для Бабарико и остальных участников преступной группы были открыты так называемые фирмы-кошельки, на которых аккумулировалось незаконное денежное вознаграждение. К банковским счетам этих фирм-кошельков эмитировались пластиковые платежные карточки», - отметил представитель КГБ.

Банкиры говорят, что не участвовали в деятельности «ПриватЛизинга». Они получали прибыль, потому что были решения о кредитовании предприятия на выгодных условиях, которые сами они принимали как должностные лица банка.

На телеканале показали видео очной ставки Бабарико с его бывшими подчиненными. Экс-главе банка предъявлены обвинения в легализации (или «отмывании») средств, полученных преступным путем; уклонении от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере; даче взятки в крупном размере и получении в особо крупном размере. Показания дают заместители председателя правления банка, бывшие подчиненные и партнеры по теневому бизнесу.

Бычек уверяет, что следствие обладает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям.

Что известно о деле Бабарико и Белгазпромбанка

В Беларуси проходит предвыборная кампания, в которой принимает участие также экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Однако 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка и его сына задержали . Перед этим у них дома и в банке прошли обыски , на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына.

При этом в ЦИК заявили, что количество подписей претендента на пост президента Виктора Бабарико, которое признаны недействительными, превысило 100 тысяч. Накануне в штабе политика сообщили о новом аресте: вечером 1 июля была задержана личный помощник Виктора Бабарико Елена Карагачева.