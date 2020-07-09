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В КГБ рассказали подробности дела Белгазпромбанка
10.07.2020 07:00 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
«ПриватЛизинг» давал людям товары в рассрочку или лизинг, а рассчитывался с продавцом кредитными ресурсами банка.
Об этом заявил глава отдела следственного управления КБ Беларуси Константин Бычек в эфире телеканала
По словам Бычека, задержано свыше 20 человек, в том числе экс-руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико.
В ходе допросов фигуранты дела сотрудничают со следствием, информируют о эпизодах, которые легли в основу обвинения. Один из них касается компании «ПриватЛизинг».
«Если вкратце, то суть бизнеса заключается в следующем. "ПриватЛизинг" реализовывал населению товары в рассрочку или лизинг и рассчитывался с продавцом за счет кредитных ресурсов банка. Таким образом, успешность деятельности компании напрямую зависела от условий, на которых банк предоставлял кредитные ресурсы. Руководством банка, в том числе председателем правления Виктором Бабарико, предпринимателям было поставлено условие: за благоприятное решение вопросов о кредитовании на выгодных условиях они должны были предоставлять часть прибыли в виде так называемого отката», - сказал Бычек.
По словам представителя КГБ, в цепи схемы было большое количество звеньев, поэтому раскрыть ее было очень сложно.
«На имя юриста банка, а также сотрудника банка - близкого друга Бабарико - были учреждены ряд зарубежных субъектов хозяйствования, которые вошли в состав учредителей "ПриватЛизинга". Одновременно с этим в офшорных юрисдикциях для Бабарико и остальных участников преступной группы были открыты так называемые фирмы-кошельки, на которых аккумулировалось незаконное денежное вознаграждение. К банковским счетам этих фирм-кошельков эмитировались пластиковые платежные карточки», - отметил представитель КГБ.
Банкиры говорят, что не участвовали в деятельности «ПриватЛизинга». Они получали прибыль, потому что были решения о кредитовании предприятия на выгодных условиях, которые сами они принимали как должностные лица банка.
На телеканале показали видео очной ставки Бабарико с его бывшими подчиненными. Экс-главе банка предъявлены обвинения в легализации (или «отмывании») средств, полученных преступным путем; уклонении от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере; даче взятки в крупном размере и получении в особо крупном размере. Показания дают заместители председателя правления банка, бывшие подчиненные и партнеры по теневому бизнесу.
Бычек уверяет, что следствие обладает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям.
Что известно о деле Бабарико и Белгазпромбанка
В Беларуси проходит предвыборная кампания, в которой принимает участие также экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.
Однако 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка и его сына
При этом в ЦИК заявили, что количество подписей претендента на пост президента Виктора Бабарико, которое признаны недействительными,
7 июля штаб Бабарико доставил в ЦИК 4 новых
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«ПриватЛизинг» давал людям товары в рассрочку или лизинг, а рассчитывался с продавцом кредитными ресурсами банка.
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