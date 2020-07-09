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Курсанты-авиаторы проходят летную практику на базе Витебского аэроклуба
09.07.2020 22:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭти молодые ребята предпочитают оттачивать свое мастерство в небе. На базе Витебского аэроклуба летную практику проходят курсанты авиационного факультета Военной академии Беларуси. Каждый будний день в небо поднимаются три винтокрылые машины Ми-2. Курсанты отрабатывают фигуры пилотажа и привыкают к небу.
С высоты полета - репортаж Ольги Масловской.
Ми-2 - самый известный многоцелевой легкий вертолет. Применяется для выполнения гражданских и военных задач. Но сегодня он тренажер, парта, за которой азы сложной профессии постигают будущие пилоты.
Более 20 лет Витебский аэроклуб является базой подготовки курсантов авиационного факультета Военной академии. На лето сюда приезжают те, кто выбрал специальность "летчик вертолета".
Команда мечтыКоманда мечты - не иначе называют своих воспитанников инструкторы Витебского аэроклуба. И ручку управления вертолетом доверяют с первых занятий. У второкурсников за плечами 30 часов налета на планере. Этим летом они только пробуют приручить винтокрылую машину. На это отведено 60 часов. У четвертого курса задача сложнее.
Максим Жуковский, курсант авиационного факультета Военной академии Беларуси: "На этой практике мы завершаем полеты на вертолете Ми-2. Уже 3-й год летаем в Витебске, выполняем полеты на боевое маневрирование, полеты ночью, полеты строем. Выполняем боевые задачи".
Сергей Боровский, замначальника Витебского аэроклуба по летной подготовке: "Это практически подготовленные боевые летчики. Их уже можно сажать за летательный аппарат. Они будут выполнять боевую задачу по предназначению".
Полеты вслепую
Перед подъемом в небо - общий сбор. Предполетные указания, метеосводка, индивидуальные наставления от инструктора. У Никиты Зеленского сегодня в программе подготовки полет вслепую. На заданной высоте инструктор закрывает обзор брезентовой шторой. Навигация - исключительно по приборам. И так полчаса.
Никита Зеленский, курсант авиационного факультета Военной академии Беларуси: "Что-то новенькое. Все-таки на вертолете под шторкой летать - дело сложное, но мы почувствовали, когда были усложненные положения. Когда убираем ноги с педали, руки на коли и инструктор вводит наклонения, а потом мы их исправляем. Вот сейчас летал, не сказать, что на отлично, но на хорошо, думаю, справился".
Мечты о небе
С каждым подъемом в воздух уверенности в действиях все больше. Вячеслав Галузов из Могилева мечтал о гражданской авиации, но жизнь распорядилась иначе. За два года учебы о зигзаге судьбы не пожалел.
Вячеслав Галузов, курсант авиационного факультета Военной академии Беларуси: "На первых полетах, может, в прошлом году еще было как-то страшновато. А сейчас уже не боишься высоты. Отношение очень хорошее, дружим все вместе, компанией. Несмотря на то, что два разных курса".
Светлана Манько - женщина-легенда белорусской авиацииКурсант очень старательный, рассказывает его инструктор. Светлана Манько - женщина-легенда белорусской авиации. Курсанты называют ее "авиамамой". Выпускница Волчанского авиационного училища в кабину вертолета впервые села почти 40 лет назад, а мечтать о небе начала еще в детстве.
Светлана Манько, летчик-инструктор Витебского аэроклуба: "С самого маленького возраста, я помню, на крыше дома... Деревенский дом, смотрела сверху, и было так замечательно, красиво, и мне хотелось посмотреть на все еще выше. Вот я это помню! Наша молодежь хорошая. Может быть, потому что я общаюсь всю жизнь с мотивированными летчиками. Все, кто приходит летать, не просто так приходят".
В августе запланированы ночные полеты
За годы работы Светлана Манько подготовила несколько десятков летчиков. У этого набора самое интересное еще впереди: в августе будут поднимать машины в ночное небо. Этим летом Витебский аэроклуб примет еще одну группу курсантов Военной академии - уже факультета разведки. Будут учиться десантированию с помощью парашюта.
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Эти молодые ребята предпочитают оттачивать свое мастерство в небе. На базе Витебского аэроклуба летную практику проходят курсанты авиационного факультета...
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