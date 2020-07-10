«Сходил за тортом, оказался на Володарке». Как в Гродно встречали двух фигурантов «дела Тихановского»

Источник материала: Tut.by

В Гродно встретили выпущенных из-под стражи двух политзаключенных — Василия Бобровского и Владимира Наумика. На остановке около автовокзала их ждали семьи, друзья, журналисты и целая группа поддержки.



Владимир и Виталия Наумик

Бобровского и Наумика выпустили под подписку о невыезде сегодня, 9 июля. Они остаются обвиняемыми по делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Оба мужчины свою вину не признают и настаивают — они ни в чем не виноваты. Познакомились, кстати, гродненцы в маршрутке, когда уже ехали домой.

— Сходил за тортом, оказался на Володарского [в СИЗО], — горько шутит Владимир Наумик и рассказывает, что после 42 дней в заключении первое, что хочет сделать — это помыться и побыть с семьей.





А уже потом решать дальнейшие вопросы. Владимир работает инженером-конструктором на Гродненском заводе торгового машиностроения. Говорит, что коллеги его также поддерживали, а предприятие предоставило хорошую характеристику.

Жена Владимира — Виталия стоит рядом. Она благодарит всех, кто ее поддерживал.

— Я стала более сильной духом за это время. Спасибо всем, кто помогал и был рядом в трудную минуту, — говорит Виталия. Пятилетняя Лиза рассекает рядом на самокате и просит журналистов «быстрее отпустить ее папу» к ней.





Владимир рассказывает, что первое время после задержания было морально тяжело находиться в камере, но очень сильно помогали и поддерживали открытки и письма, которые слали ему люди, а также передавали передачи. Кстати, в камере Владимир сидел вместе с Владимиром Чуденцовым.





Что касается 29 мая, то «всем все понятно», почему Владимир Наумик оказался на площади. Он говорит, что своего мнения и убеждений не поменял, но пока озвучивать их не хочет.

— Тогда бы [29 мая] все просто разошлись, и я бы спокойно ушел, но они все сделали сами. Сделали из меня героя, но я обычный человек. Что касается первых часов и дней в ИВС, а затем в СИЗО, то страшно не было, было просто непонятно. Сначала нас возили по Гродно, потом перевезли зачем-то в Минск.

На условия и отношение со стороны администрации изолятора Владимир не жалуется. Говорит, что все было «нормально и по закону». Не хватало информации о внешнем мире и, конечно, семьи.





О том, что его отпускают из СИЗО Владимир, как и Василий, неожиданно узнал сегодня.

— Не думал, что отпустят, — говорит Владимир, — но пришел следователь, я подписал бумаги и вот я на свободе. Если честно, еще не осознаю, как и что получилось.





Василия Бобровского также задержали 29 мая. Он говорит, что во время пикета по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светланы Тихановской, он переходил площадь и на какое-то время решил остаться. В тот момент, когда начались задержания, он уже уходил с площади Советской и собирался сесть в троллейбус.



Василий Бобровский

— Но получилось, как получилось. Значит, так и должно было быть.

Василий — многодетный отец. В семье — трое детей. Двое старших вместе с мамой Еленой пришли встречать папу.

Василий говорит, что в заключении прочитал несколько книг, а еще было время подумать о жизни, детях и что-то переоценить. Сейчас он хочет побыть с семьей и говорит, что ему еще предстоит узнать о всех событиях, которые произошли в Беларуси за время его «отсутствия».





— Я ж ничего не знаю, — смеется Василий, говоря о том, что как-то узнать новости с воли не было никакой возможности.

Василия Бобровского и Владимира Наумика задержали во время пикета по сбору подписей в Гродно 29 мая вместе с Сергеем Тихановским. Тогда было задержано как минимум пятнадцать человек.





Им предъявили обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.

Белорусские правозащитники признали фигурантов так называемого дела Тихановского политзаключенными, а Amnesty International назвала их узниками совести.

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com