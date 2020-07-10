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В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан
10.07.2020 08:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня на вопросы белорусов ответит министр экономики Александр Червяков, 15 июля - министр финансов Юрий Селиверстов. На 17 июля запланирован прием граждан у министра энергетики Виктора Каранкевича. Встречи будут проходить по предварительной записи с 10 утра по телефонам.
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Сегодня на вопросы белорусов ответит министр экономики Александр Червяков, 15 июля - министр финансов Юрий Селиверстов. На 17 июля запланирован прием граждан у...
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