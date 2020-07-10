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СК: экс-мэра Докшиц, застрелившего на охоте бизнесмена, не судили, так как он пострадал от аварии на ЧАЭС

10.07.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовное дело против бывшего главы Докшицкого района Олега Пинчука, застрелившего в феврале на охоте местного бизнесмена Валерия Янчака, прекращено по амнистии. Об этом в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает агентство «Минск-Новости».


Олег Пинчук в должности председателя Докшицкого райисполкома

Главное управление расследований в сфере оргпреступности и коррупции (ГУРСОПиК) расследовало уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 144 УК) в отношении бывшего председателя Докшицкого райисполкома Олега Пинчука. Он случайно застрелил на охоте 37-летнего бизнесмена из Докшиц Валерия Янчака.

— Фигуранту было предъявлено обвинение, но само уголовное дело прекращено на основании статей 1 и 2 Закона об амнистии. В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый проживал в зоне, которая была загрязнена в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и имел соответствующий статус. Согласно этому закону, преступления данной категории подлежат прекращению и уголовное дело не передается прокурору для направления в суд, — пояснила Юлия Гончарова.

Закон об амнистии в связи с 75-летием Победы, который президент подписал 18 мая 2020 года, сообщает, что «предварительное расследование по уголовным делам, находящимся в производстве органов уголовного преследования, и производство по уголовным делам, не рассмотренным судами», прекращается, в частности, в отношении «граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий».

Напомним, 21 февраля в Городокском районе произошла трагедия: на охоте тогда еще председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук по неосторожности застрелил 37-летнего местного предпринимателя, директора крупной строительной компании региона, владельца местных ресторана и кафе Валерия Янчака.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности). Олега Пинчука не задерживали.

Практически через месяц после ЧП, 16 марта, стало известно имя нового председателя Докшицкого райисполкома — на эту должность президент назначил Олега Коваленка.

Олег Пинчук ранее рассказал TUT.BY, что сам написал заявление об увольнении с поста главы райисполкома:

— В связи с этим случаем [на охоте] добровольно написал заявление об увольнении.

19 марта Олега Пинчука назначили председателем Тумиловичского сельсовета в Докшицком районе — это было решение нового главы райисполкома Олега Коваленка.

В апреле 50-летний Олег Пинчук написал заявление об уходе в отставку с государственной службы:

— До пенсии еще далеко. Сейчас я жду судебного разбирательства по несчастному случаю по гибели человека. Пока идет следствие, я — подозреваемый. Скрупулезно, дотошно. Мне, как я уже говорил раньше, очень тяжело на душе… Потом, исходя из результатов, чем все закончится, будет видно, что мне и как делать дальше,
— признался в начале мая бывший чиновник.

Сейчас Олег Пинчук работает заместителем директора УП «Глубокоегаз» — филиала «Витебскоблгаза».

Еще раньше источники TUT.BY в Докшицах сообщили, что уголовное дело Олега Пинчука закрыли по амнистии, приуроченной к 75-летию Победы, а ему вернули оружие:

— Дело закрыли, по нашим данным, 27 мая — больше месяца назад. Пинчуку вернули оружие. К слову, он как заядлый охотник владеет не гладкоствольным оружием, а нарезным — то есть профессиональным, с оптикой.

 
Теги: Минск
 
 
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Уголовное дело против бывшего главы Докшицкого района Олега Пинчука, застрелившего в феврале на охоте местного бизнесмена Валерия Янчака, прекращено по амнистии....
 
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