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В Беларуси дождливая погода сохранится до конца недели
10.07.2020 08:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУстановившийся в стране температурный режим ниже климатической нормы на 5 градусов. Сегодня также на большей части территории выпадут кратковременные осадки, в отдельных районах прогремят грозы. Порывы ветра будут достигать 15 - 20 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла.
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Установившийся в стране температурный режим ниже климатической нормы на 5 градусов. Сегодня также на большей части территории выпадут кратковременные осадки, в...
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